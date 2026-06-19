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العدو يُكثّف عدوانه.. مجازر في سلسلة غارات على النبطية ومنطقتها 
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لبنان

العدو يُكثّف عدوانه.. مجازر في سلسلة غارات على النبطية ومنطقتها 

2026-06-19 07:59
قصف مدفعي مركّز لقرى عدة
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ارتكب العدو "الإسرائيلي" مجازر عدة فجرًا، في بلدات الشرقية، حاروف وكفرصير في قضاء  النبطية، بعدما استهدفت الغارات الجوية بعد منتصف الليل، منازل مأهولة بالسكان ما أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع جرحى ومفقودين.

وقد عاشت النبطية ومنطقتها، ليلة من أصعب الليالي خلال فترة العدوان الأخيرة، حيث صعّد العدو من وتيرتها بشكل واسع وقصفت مدفعيته بشكل عنيف ومركز اعتبارًا من الأولى والنصف من ليل الخميس -الجمعة مدينة النبطية ومنطقة كفرجوز، وبلدات كفرمان، زبدين، النبطية الفوقا، حبوش، سجد والجبل الرفيع.

وقرابة الثانية وعشرة دقائق ليلًا، شّن طيران العدو الحربي سلسلة غارات على مدينة النبطية وبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا ومرتفعات الريحان.

وقرابة الثالثة من بعد منتصف الليل، أغار على دفعتين على منطقة كفرجوز - النبطية، حي الجامعات في مدينة النبطية، حي البيدر في حاروف وأفيد بارتقاء 8 شهداء، أتبعها بغارة على منطقة الأشعمية بين بلدتي الشرقية والدوير حيث دمر منزلًا وأفيد بارتقاء  4 شهداء، بالتزامن مع قصف مدفعي مركّز لحي الراهبات في مدينة النبطية. 

وفي بلدة كفرصير، أدت غارة معادية الى ارتقاء 3 شهداء.

بدورها، تعرضت بلدة القصيبة قرابة الرابعة  فجرًا، لغارة تزامنت مع قصف مدفعي لأطراف كفرصير والقصيبة، تلتها غارات على كفردجال وكفرتبنيت. 

واستهدفت مسيّرة معادية قرابة الخامسة فجرًا، دراجة نارية قرب مبنى بلدية الدوير، وأفيد بارتقاء شهيد ووقوع جريح. 

كما تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات من مسيّرات معادية، تزامنت مع قصف مدفعي للبلدة. 

وقرابة الخامسة والربع فجرًا، أغار طيران العدو على بلدة عدشيت، أتبعها بغارة على منطقة كفرجوز - النبطية وعلى تول، بالتزامن مع قصف مدفعي مركز لبلدة جبشيت.


وفيما ينفذ طيران العدو الحربي غارات وهمية في أجواء الجنوب، استهدف العدو دراجة نارية على طريق العباسية - مفرق الحمادية. 

وفي الزهراني، شن الطيران الحربي فجرًا، غارة على تبنا عند أطراف البيسارية.

الكلمات المفتاحية
لبنان العدوان الإسرائيلي
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