أصدرت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني البيان الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

تؤكد أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي لسماحة قائد الثورة وللشعب الإيراني العظيم والبطل، أنها لن تتوانى في تنفيذ توجيهات وأوامر سماحته - ولا سيما في ما يتعلق بصون حقوق الشعب الإيراني ومحور المقاومة، وحماية دماء شهدائنا، والمضي قدمًا في المفاوضات المستقبلية بما يراعي مصالح وهواجس الجمهورية الإسلامية الإيرانية - ولن تتوقف عن العمل حتى يتم استيفاء حقوق الشعب الإيراني والقصاص لدماء قائدنا الشهيد بشكل كامل. وفي هذا السياق، ومع انعدام الثقة تمامًا في العدو الغادر والناكث للعهود، ومع المتابعة الدقيقة لمسار التفاوض وتنفيذ الخطط، فإنه في حال حدوث أي انتهاك أو خرق من الجانب الأميركي، سيتم اتخاذ إجراءات مضادة وفقًا للخطة المعدة مسبقًا.





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