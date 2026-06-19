اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة (19 حزيران/ يونيو 2026)، عددًا من البلدات والمناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ونفذت عمليات مداهمة واعتقال، إلى جانب احتجاز مركبة فلسطينية.

هذا، وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قبلان جنوب شرق نابلس، وداهمت أحد المنازل خلال عملية الاقتحام.

في محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر صور جنوب المدينة، واعتقلت الشاب عاصم الطويل بعد مداهمة المنطقة. كما اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية، وداهمت منزلًا، فيما اقتحمت قرية عزبة جلعود جنوب المحافظة، واحتجزت مركبة فلسطينية في محيط دوار قدوميم.

في محافظة طوباس، انتشرت قوات الاحتلال في محيط مخيم الفارعة عقب اقتحام المنطقة، وسط تحركات عسكرية داخل محيط المخيم.

أما في محافظة رام الله والبيرة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، مع انتشار قوة راجلة داخل البلدة، فيما استمرت عملية الاقتحام عدة ساعات.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاقتحام والمداهمة، بشكل شبه يومي، في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تتخللها اعتقالات وتفتيش للمنازل وتشديد للإجراءات العسكرية بحق المواطنين الفلسطينيين.

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