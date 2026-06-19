العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الحدث الأصعب لجيش الاحتلال: مقتل قائد كتيبة وجنود آخرين في كمين مركّب للمقاومة

فلسطين

اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس فجر اليوم الجمعة
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس فجر اليوم الجمعة

2026-06-19 09:26
84

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة (19 حزيران/ يونيو 2026)، عددًا من البلدات والمناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ونفذت عمليات مداهمة واعتقال، إلى جانب احتجاز مركبة فلسطينية.

هذا، وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قبلان جنوب شرق نابلس، وداهمت أحد المنازل خلال عملية الاقتحام.

في محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر صور جنوب المدينة، واعتقلت الشاب عاصم الطويل بعد مداهمة المنطقة. كما اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية، وداهمت منزلًا، فيما اقتحمت قرية عزبة جلعود جنوب المحافظة، واحتجزت مركبة فلسطينية في محيط دوار قدوميم.

في محافظة طوباس، انتشرت قوات الاحتلال في محيط مخيم الفارعة عقب اقتحام المنطقة، وسط تحركات عسكرية داخل محيط المخيم.

أما في محافظة رام الله والبيرة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، مع انتشار قوة راجلة داخل البلدة، فيما استمرت عملية الاقتحام عدة ساعات.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاقتحام والمداهمة، بشكل شبه يومي، في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تتخللها اعتقالات وتفتيش للمنازل وتشديد للإجراءات العسكرية بحق المواطنين الفلسطينيين.

الكلمات المفتاحية
الضفة الغربية الاعتداءات الإسرائيلية
إقرأ المزيد
المزيد
4 شهداء في قصف وإطلاق نار
4 شهداء في قصف وإطلاق نار "إسرائيلي" على قطاع غزة 
فلسطين منذ 25 دقيقة
اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس فجر اليوم الجمعة
اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس فجر اليوم الجمعة
فلسطين منذ ساعتين
شهيدان ومصابون في قصف
شهيدان ومصابون في قصف "إسرائيلي" على قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة
فلسطين منذ يوم
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنقل ثلاثة أسرى مفرج عنهم وتطالب بالكشف عن مصير الباقين
اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنقل ثلاثة أسرى مفرج عنهم وتطالب بالكشف عن مصير الباقين
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس فجر اليوم الجمعة
اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية والقدس فجر اليوم الجمعة
فلسطين منذ ساعتين
8 دول عربية وإسلامية تدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية وتطالب بمحاسبتهم
8 دول عربية وإسلامية تدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية وتطالب بمحاسبتهم
عربي ودولي منذ 15 ساعة
كهرباء لبنان: إصلاح أضرار الشبكة وإعادة التغذية الكهربائية إلى مرجعيون والبقاع الغربي
كهرباء لبنان: إصلاح أضرار الشبكة وإعادة التغذية الكهربائية إلى مرجعيون والبقاع الغربي
لبنان منذ 19 ساعة
حماس: إحراق مسجد في جلجليا تصعيد خطير وإرهاب منظّم
حماس: إحراق مسجد في جلجليا تصعيد خطير وإرهاب منظّم
فلسطين منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة