اعترف جيش الاحتلال بمقتل 4 جنود على الأقلّ بينهم قائد كتيبة 52 من لواء النخبة غفعاتي في كمين مُحكم استدرجتهم إليه المقاومة الاسلامية وفق ما أعلنت في بيان لها فجر اليوم.

إعلام العدو تحدّث عن ليلة صعبة جدًا في جنوب لبنان، وربما الأصعب على الإطلاق، مشيرًا الى أن قائد الكتيبة قتل بصواريخ مضادة للدروع أطلقها حزب الله خلال الليل.

وفي التفاصيل التي نشرها العدو، تعرّضت الكتيبة 52 التابعة للواء 401 مدرعات لكمين بالصواريخ الموجّهة خلال الليل في جنوب لبنان.

موقع "خدشوت حموت" وصف الحدث الأمني في لبنان بالصعب والمركّب، وقال "كل القوة قتلى تقريبا لا يوجد جرحى .. حزب الله يصطاد الضباط الكبار بعمليات اغتيال مركزة جنوب لبنان".

جيش الاحتلال أعلن اسم قائد الكتيبة 52 القتيل وهو المقدم دور غداليا بن سمحون.

وبحسب جيش الاحتلال، المقدم دور غداليا بن سمحون، حل محل المقدم "أ" في منصب قائد الكتيبة 52، وذلك بعد نحو أسبوع من إصابة المقدم "أ" بجروح خطيرة في جنوب لبنان قبل نحو شهريْن.

الكلمات المفتاحية