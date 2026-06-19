وجّه حرس الثورة الإسلامية الإيرانية بيانًا إلى سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله) قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة، جاء فيه :" نحمد الله تعالى الذي أكرم شعبنا مرة أخرى بالنهل من معين الولاية الصافي، وأنار أبصارنا برسالتكم العزيزة وتوجيهاتكم الحكيمة. لقد أسهمت رسالتكم في تعزيز وحدة الشعب وزيادة ثقة الجماهير الحاضرة في الميدان والمجاهدين في جبهات القتال بما حققوه من إنجازات، كما شكّلت رصيدًا مهمًا للمسؤولين في مسار الدفاع عن حقوق الأمة".

وتابع البيان: "اليوم، بعدما مُني العدو المعتدي بالهزيمة أمام النهضة التاريخية للشعب الإيراني والبطولات التي سطرها مجاهدو الإسلام في ساحات المواجهة، وتراجع عن شعاراته الرامية إلى محو إيران وإعادتها إلى عصور التخلف، وانتقل من موقع التهديد إلى موقع طلب التفاهم والتفاوض، فإن الشعب والمجاهدين يتطلعون إلى أن تكون الساحة السياسية امتدادًا لتلك الملاحم، بما يفضي إلى استعادة الحقوق المشروعة للشعب الإيراني العزيز".

وأضاف الحرس الثوري:" الشعب الإيراني والمجاهدون يقفون كالجبل الراسخ سندًا لمسؤوليهم، وإذا ما عاد العدو الناكث للعهود إلى سياساته السابقة القائمة على الابتزاز وانتهاك حقوق الشعب الإيراني، فإن حرس الثورة الإسلامية، في البر والبحر والجو، وفي مختلف ميادين المواجهة، سيكون أكثر قوة واستعدادًا من أي وقت مضى، مستفيدًا من خبرات المعارك السابقة، ليُلحق بالعدو، عند أدنى إشارة من القائد الحكيم والشجاع، هزيمة تاريخية أشد وقعًا وأعظم أثرًا".

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