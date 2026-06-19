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فلسطين

4 شهداء في قصف وإطلاق نار
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فلسطين

4 شهداء في قصف وإطلاق نار "إسرائيلي" على قطاع غزة 

2026-06-19 11:06
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في اليوم الـ٢٥٣ من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق في مناطق قطاع غزة .

هذ؛، فقد أعلنت مصادر طبية استشهاد ٤ فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف "إسرائيلي" على القطاع خلال ٢٤ ساعة. وقصفت مسيّرة "إسرائيلية" سيارة في شارع عمر المختار، وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ٣ مواطنين وإصابة ٤ آخرين.

في وقت لاحق،  استشهد المواطن عبدالله ياسين بنيران الجيش "الإسرائيلي" قرب دوار الكويت شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة. وأصيب فلسطينيان، فجر اليوم الجمعة، إثر قصف مدفعي "إسرائيلي" على شارع البيئة وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أطلق النار على المناطق الشرقية للمدينة.

وفقًا لوزارة الصحة أنه ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء: ١٠٠٩ إضافة إلى ٣١٥٧ مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٨٤ شهيدًا من تحت الأنقاض.

كما قالت الوزارة: "إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوّان "الإسرائيلي" في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٣٠١٦ والمصابين ١٧٣٢٦٥".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
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