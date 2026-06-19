قال مستشار الأمن القومي الأسبق للبيت الأبيض جون بولتون إن مذكرة التفاهم، والمكونة من 14 بندًا، هي هزيمة حقيقية لأميركا، معترفًا بأن واشنطن لم تحقق ما كانت تسعى إليه في الحرب.

هذا؛ وعلق مستشار الأمن القومي الأسبق للبيت الأبيض، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، على مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا بين إيران وأميركا بالقول: "هذه هزيمة حقيقية للولايات المتحدة". وأضاف بولتون: "هذا يمثل خيبة أمل كبيرة لأميركا، ويشكل هزيمة حقيقية للولايات المتحدة".

وتابع مستشار الأمن القومي الأسبق: "لقد حققنا نجاحات عسكرية (في العدوان غير القانوني لأميركا على إيران)، لكننا بعد ذلك وجدنا أنفسنا في فخ صنعه ترامب؛ لأن الإيرانيين قرروا إغلاق مضيق هرمز. لا نعرف حتى ما إذا كان هذا (التفاهم) سيفتح المضيق بشكل جذري. قد يساعد هذا التفاهم ترامب داخل أميركا، لكن آثاره الدولية طويلة الأجل غير مرغوب فيها. بهذا (رفع الحصار غير القانوني الأميركي على الموانئ الإيرانية)، ستصل أموال النفط إلى إيران، وستعزز قدراتها. لا شك لدي أن الأموال الإيرانية المجمدة ستعود أيضًا إلى هذا البلد في وقت ما. إيران ما تزال تعتقد أن أميركا هي الشيطان الأكبر. أنا لو كنت مكانهم، لما أعطيت هؤلاء الناس مالًا. لم نحقق ما كنا نسعى إليه في الحرب."

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