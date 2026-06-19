ردًا على رسالة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي، كتب محسن رضائي، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا، نحن في عزاءٍ على قائدنا الشهيد، ولا دواء لهذا الجرح إلا الثأر. مؤكدًا أن الإيرانيين متحدون خلف قائد الثورة آية الله السيد مجتبى الخامنئي.

وأضاف رضائي في مدونته: "لقد أركع الشعب الإيراني المنتصر والشامخ، شياطين العالم وحطم هيمنتهم، وستبقى هذه الملحمة خالدة في التاريخ".

وختم رضائي مدونته بالقول: "نحن في عزاءٍ على قائدنا الشهيد، ولا دواء لهذا الجرح إلا الثأر. كلنا متحدون خلف قائد الثورة المعظم بانتظار تحقق الشروط".



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