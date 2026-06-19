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لبنان

 المقداد: الرد سيكون حقًا مشروعًا إذا تعرّضنا لأيّ اعتداء 
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لبنان

 المقداد: الرد سيكون حقًا مشروعًا إذا تعرّضنا لأيّ اعتداء 

2026-06-19 14:43
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أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد في تصريح صحفي أنه "لولا وجود المقاومة وصمودها على الأرض في الجنوب لكان الجيش "الإسرائيلي" قد تقدّم نحو بيروت وبعبدا ووصل إلى القصر الجمهوري".

وقال المقداد: "انتظرنا أن تقصف إيران "إسرائيل" وأن تتدخل في المواجهة لكي نحصل على إسناد مباشر منها وليس العكس".

ورأى أن "عندما تعتدي أقوى دولة في العالم على إيران ثم تخرج إيران باتفاق تصفه وسائل إعلام أميركية و"إسرائيلية" بأنه هزيمة كبرى لأميركا، فهذا يُعدّ انتصارًا".

وأضاف: أن "الإيرانيين وضعوا الملف اللبناني كأول شرط في ورقة التفاهم، ما يؤكد التزام إيران بحماية لبنان ويُعدّ من أبرز إنجازات هذا الاتفاق".

وأكد المقداد أنه "بناءً على التجارب السابقة لدينا ثقة بأن إيران لن تتخلى عن لبنان وستبقى ملتزمة بدعمه ومساندته"، مشددًا على أنه "إذا تعرّضنا لأي اعتداء في جنوب لبنان فإن الرد سيكون حقًا مشروعًا ولن نتردد في ممارسته".

الكلمات المفتاحية
لبنان النائب علي المقداد العدو الصهيوني
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