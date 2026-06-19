حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن الأوضاع الدولية الراهنة تنطوي على مخاطر اندلاع مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدًا أن "مثل هذا السيناريو قد يتطور سريعًا إلى تبادل للضربات النووية وما يترتب عليه من عواقب كارثية".

وقال لافروف في مقال بعنوان "أوكرانيا وأوروبا والأمن العالمي"، نشرته مجلة "الأحداث السياسية الدولية" التابعة لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة 19 حزيران/يونيو 2026: "إن أوروبا ما زالت تحلم بالتوسع، وتسعى إلى استيعاب أوكرانيا ومولدوفا، كما تعمل على جذب أرمينيا إلى فلكها، في حين ابتلع "الناتو" كلًا من فنلندا والسويد.

وأضاف لافروف: "إن أوكرانيا يُنظر إليها باعتبارها "قبضة هجومية" للقوات المسلحة الأوروبية المستقبلية التي قد تعمل بصورة مستقلة عن الولايات المتحدة وحلف "الناتو"".

وتابع لافروف: "مثل هذا الوضع ينطوي على مخاطر جسيمة على الأمن العالمي، لأن المواجهة المباشرة بين "الناتو" وروسيا قد تتطور بسرعة إلى تبادل للضربات النووية مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية".

ولفت لافروف إلى أن أوروبا "تسعى إلى كسب الوقت بمختلف الوسائل وتخطط بهدف الوصول إلى حالة الجاهزية القتالية لمواجهة محتملة مع روسيا بحلول عام 2030، وحتى ذلك الحين تريد كسب الوقت بوسائل مختلفة".

وقال: "من المعروف أن النخب الأوروبية استثمرت رأسمالها السياسي في المواجهة مع روسيا، وأنفقت مئات المليارات من الدولارات لدعم نظام كييف، ولزيادة الميزانيات العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي و"الناتو"".



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