العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي بعد كمين المقاومة.. المؤسسة الأمنية والعسكرية في الكيان تستنفر

عربي ودولي

لافروف يحذر من حرب نووية مباشرة مع
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

لافروف يحذر من حرب نووية مباشرة مع "الناتو"

2026-06-19 14:46
64

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن الأوضاع الدولية الراهنة تنطوي على مخاطر اندلاع مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مؤكدًا أن "مثل هذا السيناريو قد يتطور سريعًا إلى تبادل للضربات النووية وما يترتب عليه من عواقب كارثية".

وقال لافروف في مقال بعنوان "أوكرانيا وأوروبا والأمن العالمي"، نشرته مجلة "الأحداث السياسية الدولية" التابعة لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة 19 حزيران/يونيو 2026: "إن أوروبا ما زالت تحلم بالتوسع، وتسعى إلى استيعاب أوكرانيا ومولدوفا، كما تعمل على جذب أرمينيا إلى فلكها، في حين ابتلع "الناتو" كلًا من فنلندا والسويد.

وأضاف لافروف: "إن أوكرانيا يُنظر إليها باعتبارها "قبضة هجومية" للقوات المسلحة الأوروبية المستقبلية التي قد تعمل بصورة مستقلة عن الولايات المتحدة وحلف "الناتو"".

وتابع لافروف: "مثل هذا الوضع ينطوي على مخاطر جسيمة على الأمن العالمي، لأن المواجهة المباشرة بين "الناتو" وروسيا قد تتطور بسرعة إلى تبادل للضربات النووية مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية".

ولفت لافروف إلى أن أوروبا "تسعى إلى كسب الوقت بمختلف الوسائل وتخطط بهدف الوصول إلى حالة الجاهزية القتالية لمواجهة محتملة مع روسيا بحلول عام 2030، وحتى ذلك الحين تريد كسب الوقت بوسائل مختلفة".

وقال: "من المعروف أن النخب الأوروبية استثمرت رأسمالها السياسي في المواجهة مع روسيا، وأنفقت مئات المليارات من الدولارات لدعم نظام كييف، ولزيادة الميزانيات العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي و"الناتو"".
 

الكلمات المفتاحية
روسيا أوروبا الناتو سيرغي لافروف أوكرانيا
إقرأ المزيد
المزيد
لافروف يحذر من حرب نووية مباشرة مع
لافروف يحذر من حرب نووية مباشرة مع "الناتو"
عربي ودولي منذ 40 دقيقة
بولتون: مذكرة التفاهم الـ 14 بندًا هي هزيمة حقيقية لأميركا
بولتون: مذكرة التفاهم الـ 14 بندًا هي هزيمة حقيقية لأميركا
عربي ودولي منذ 3 ساعات
8 دول عربية وإسلامية تدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية وتطالب بمحاسبتهم
8 دول عربية وإسلامية تدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية وتطالب بمحاسبتهم
عربي ودولي منذ 19 ساعة
مصر ترحب بمذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية: خطوة مهمة نحو الاستقرار
مصر ترحب بمذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية: خطوة مهمة نحو الاستقرار
عربي ودولي منذ 19 ساعة
مقالات مرتبطة
لافروف يحذر من حرب نووية مباشرة مع
لافروف يحذر من حرب نووية مباشرة مع "الناتو"
عربي ودولي منذ 40 دقيقة
عدوان أوكراني على موسكو يصيب مصفاة نفط ويستنفر الدفاعات الجوية
عدوان أوكراني على موسكو يصيب مصفاة نفط ويستنفر الدفاعات الجوية
عربي ودولي منذ يوم
روسيا وإيران تنسقان في الأمم المتحدة لإلغاء العقوبات المفروضة على طهران
روسيا وإيران تنسقان في الأمم المتحدة لإلغاء العقوبات المفروضة على طهران
عربي ودولي منذ يوم
البنتاغون أنفق أكثر من 11 مليون دولار لإنشاء مختبرات بيولوجية في أوكرانيا
البنتاغون أنفق أكثر من 11 مليون دولار لإنشاء مختبرات بيولوجية في أوكرانيا
عربي ودولي منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة