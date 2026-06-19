وجهت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس التحية إلى مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان الذين كبّدوا العدو الصهيوني خسائر فادحة ولا يزالون، مؤكدة أن محاولات الاحتلال للفصل بين الجبهات لن تجني سوى الخيبة.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" في تصريح له اليوم الجمعة 19 حزيران/يونيو 2026، تعليقًا على العمليات الجهادية البطولية التي يخوضها مجاهدو المقاومة الإسلامية في مواجهة قوات الاحتلال الصهيوني في جنوب لبنان: "نحيّي سواعد مجاهدي حزب الله الذين كبّدوا العدو الصهيوني خسائر فادحة ولا يزالون، في إطار التصدي البطولي للعدوان على لبنان وشعبه وسيادته، وهو حقٌ وواجبٌ كفلته كلّ الشرائع".

وأضاف الناطق العسكري باسم كتائب القسام: "يحاول العدو من خلال مواصلة جرائمه واحتلاله التعويضَ عن فشله في مختلف الساحات، كما يسعى جاهداً للفصل بين جبهات المقاومة، ولكنه عبثاً يحاول؛ إذ لم يجنِ منذ أكثر من عامين ونصف سوى الخيبة والانكسار".



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