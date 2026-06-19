علّق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على تصريحات وزير ما يسمى بـ"الأمن القومي" في الكيان الصهيوني إيتمار بن غفير، بإحراق لبنان، قائلًا: "إن فرقة الموت المرتكبة للإبادة الجماعية تمثل تهديدًا للبشرية جمعاء".

وقال عراقجي في تصريح له اليوم الجمعة 19 حزيران/يونيو 2026: "هذه ليست مجرد تصريحات أو تهديدات صادرة عن شخص مجنون أو مجرم إبادة مختلّ مجهول بل هي تصريحات علنية أدلى بها وزير "الأمن القومي" في الكيان الصهيوني".

أضاف عراقجي: "فرقة الموت والإبادة الجماعية التي يقع مقرها في "تل أبيب"، تشكل تهديدًا للبشرية جمعاء. فهذا التيار فهو لا يهدّد شعبًا أو دولة بعينها، بل يشكّل خطرًا على الإنسانية بأسرها، وهدفه الوحيد هو الحرب الدائمة التي لا نهاية لها".



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