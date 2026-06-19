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إيران: سنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحنا وأمننا وحقوقنا وحقوق حلفائنا
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إيران

إيران: سنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحنا وأمننا وحقوقنا وحقوق حلفائنا

2026-06-19 17:41
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أدانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة تصعيد العدو الصهيوني لعدوانه الوحشي على لبنان، محذرة من "عواقب خطيرة وفورية لاستمرار إشعال الحرب من قبل الكيان "الإسرائيلي" المحتل، على السلام والأمن في المنطقة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح له اليوم الجمعة 19 حزيران/يونيو 2026: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين العمليات العدوانية والإرهابية التي ينفذها الكيان "الإسرائيلي" ضد مناطق مختلفة من لبنان، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات اللبنانيين وتدمير منازل المواطنين والبنى التحتية".


وحمّل بقائي الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة على لبنان، مذكّرًا بأن البند الأول من مذكرة التفاهم الإيرانية – الأميركية لإنهاء الحرب نصّ بصراحة على أن وقف الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من اتفاق إنهاء الحرب في جميع الجبهات.

وختم أكد بقائي تصريحه مؤكدًا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها وأمنها وحقوقها وحقوق حلفائها".

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران إسماعيل بقائي العدوان الصهيوني
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