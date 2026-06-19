أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن وفدًا رسميًا من بلاده سيشارك في مراسم تشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده)، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع باكستان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال كلمة ألقاها في الجلسة العلنية للمجلس الوطني الباكستاني في إسلام آباد، أشار شريف إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه أمس مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان، لافتًا إلى أنه تلقى دعوة للمشاركة في مراسم التشييع.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: "لقد دعاني أخي العزيز الرئيس بزشكيان للمشاركة في مراسم التشييع المعنوية للجثمان الطاهر للشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قدس سره)، وأنا سعيد بهذه الروح الأخوية التي عبّر عنها الرئيس بزشكيان".

وأكد شريف أن إيران تمثل بالنسبة لباكستان أكثر من مجرد دولة صديقة، مضيفًا: "إيران ليست فقط دولة صديقة، بل هي جارتنا الشقيقة"، مشددًا على أن وفدًا باكستانيًا سيشارك في مراسم التشييع المقررة بين الثالث والرابع من تموز/يوليو المقبل.

كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تطلع بلاده إلى استقبال الرئيس الإيراني، مؤكدًا أن الشعب الباكستاني يتوق إلى زيارة الرئيس بزشكيان لإسلام آباد، وأن هذه الزيارة من شأنها أن تشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

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