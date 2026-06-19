العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي 3980 شهيدًا و 12001 جريحًا حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ 2 آذار

عربي ودولي

شهباز شريف: وفد باكستاني سيشارك في تشييع الإمام الخامنئي (رض)
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

شهباز شريف: وفد باكستاني سيشارك في تشييع الإمام الخامنئي (رض)

2026-06-19 17:52
65

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن وفدًا رسميًا من بلاده سيشارك في مراسم تشييع الجثمان الطاهر لقائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (قده)، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع باكستان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وخلال كلمة ألقاها في الجلسة العلنية للمجلس الوطني الباكستاني في إسلام آباد، أشار شريف إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه أمس مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور مسعود بزشكيان، لافتًا إلى أنه تلقى دعوة للمشاركة في مراسم التشييع.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: "لقد دعاني أخي العزيز الرئيس بزشكيان للمشاركة في مراسم التشييع المعنوية للجثمان الطاهر للشهيد آية الله العظمى السيد علي الخامنئي (قدس سره)، وأنا سعيد بهذه الروح الأخوية التي عبّر عنها الرئيس بزشكيان".

وأكد شريف أن إيران تمثل بالنسبة لباكستان أكثر من مجرد دولة صديقة، مضيفًا: "إيران ليست فقط دولة صديقة، بل هي جارتنا الشقيقة"، مشددًا على أن وفدًا باكستانيًا سيشارك في مراسم التشييع المقررة بين الثالث والرابع من تموز/يوليو المقبل.

كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تطلع بلاده إلى استقبال الرئيس الإيراني، مؤكدًا أن الشعب الباكستاني يتوق إلى زيارة الرئيس بزشكيان لإسلام آباد، وأن هذه الزيارة من شأنها أن تشكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

الكلمات المفتاحية
الإمام الخامنئي شهباز شريف
إقرأ المزيد
المزيد
شهباز شريف: وفد باكستاني سيشارك في تشييع الإمام الخامنئي (رض)
شهباز شريف: وفد باكستاني سيشارك في تشييع الإمام الخامنئي (رض)
عربي ودولي منذ ساعة
لافروف يحذر من حرب نووية مباشرة مع
لافروف يحذر من حرب نووية مباشرة مع "الناتو"
عربي ودولي منذ 4 ساعات
بولتون: مذكرة التفاهم الـ 14 بندًا هي هزيمة حقيقية لأميركا
بولتون: مذكرة التفاهم الـ 14 بندًا هي هزيمة حقيقية لأميركا
عربي ودولي منذ 7 ساعات
8 دول عربية وإسلامية تدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية وتطالب بمحاسبتهم
8 دول عربية وإسلامية تدين اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية وتطالب بمحاسبتهم
عربي ودولي منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
شهباز شريف: وفد باكستاني سيشارك في تشييع الإمام الخامنئي (رض)
شهباز شريف: وفد باكستاني سيشارك في تشييع الإمام الخامنئي (رض)
عربي ودولي منذ ساعة
محسن رضائي: نحن في عزاءٍ على قائدنا الشهيد ولا دواء لهذا الجرح إلا الثأر
محسن رضائي: نحن في عزاءٍ على قائدنا الشهيد ولا دواء لهذا الجرح إلا الثأر
إيران منذ 4 ساعات
"القبضة المغلقة" رمز رسمي لمراسم تشييع الشهيد الإمام الخامنئي
إيران منذ يومين
غريب آبادي: طريق الشهيد الإمام الخامنئي حيّ أكثر من أي وقت مضى
غريب آبادي: طريق الشهيد الإمام الخامنئي حيّ أكثر من أي وقت مضى
إيران منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة