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لبنان

حزب الله شيع ثلة من شهداء المقاومة الإسلامية في الضاحية الجنوبية لبيروت
لبنان

حزب الله شيع ثلة من شهداء المقاومة الإسلامية في الضاحية الجنوبية لبيروت

2026-06-19 18:06
65
موسى الحسيني - مصور
171 مقالاً

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة 19 حزيران/يونيو 2026، ثلة من الشهداء المجاهدين الذين ارتقوا دفاعًا عن لبنان وشعبه وذلك في مراسم وفاء أُقيمت في عدد من روضات الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت، بمشاركة عوائل الشهداء وحشود من الأهالي والمحبين.

ففي روضة جنة الزهراء (ع) في الكفاءات شيع حزب الله الشهيد المجاهد حسن حيدر ميلدان بمراسم حاشدة، قبل أن يورى في ثرى الروضة، فيما أقيمت مراسم مشابه في روضة شهداء المقاومة الإسلامية (روضة الحاج عماد مغنية) في الغبيري، للشهيدين السعيدين محمد محمد بحمد وضياء ياسر سلمان.

وفي روضة الهادي (ع) في الأوزاعي شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية الشهيد السعيد جعفر أسعد يونس، حيث جدد المشاركون العهد على مواصلة نهج الشهداء والتمسك بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال والعدوان.

الكلمات المفتاحية
حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية
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