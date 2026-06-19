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العصف المأكول
المقال التالي الشيخ قاسم: ذا كنا قادرين على النصر لماذا نستسلم؟

لبنان

كلمة الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في المجلس العاشورائي المركزي
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لبنان

كلمة الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في المجلس العاشورائي المركزي

2026-06-19 18:17
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18:58 |
لبنان| الشيخ قاسم: كونوا واثقين أنّ النصر بإخراج الاحتلال حتى آخر شبر من أرضنا سيتحقق
18:58 |
لبنان| الشيخ قاسم: ارفع رأسك أنت مقاوم .. الله الناصر لا تساوم
18:57 |
لبنان| الشيخ قاسم: اتخذنا قرارًا كربلائيًا وما زال ساري المفعول
18:57 |
لبنان| الشيخ قاسم: لا عودة إلى ما قبل 02 آذار 2026
18:57 |
لبنان| الشيخ قاسم: لقد سقط مشروع إنهاء حزب الله وتثبيت الاحتلال
18:56 |
لبنان| الشيخ قاسم: رسمنا خطة طويلة الأمد ونفسنا طويل
18:54 |
لبنان| الشيخ قاسم: عملنا على رعاية الوضع الاجتماعي بقدر إمكانياتنا
18:54 |
لبنان| الشيخ قاسم: أمنّا ترميم وإيواء لـ300 ألف عائلة
18:54 |
لبنان| الشيخ قاسم: حافظنا على وحدة القوى المقاومة
18:53 |
لبنان| الشيخ قاسم: قاموا بالتحريض على فتنة الجيش ضد المقاومة لكن الحمد لله وعي الجيش ووعي المسؤولين عنه جعلت هذه الفتنة تمر ولا تحصل
18:53 |
لبنان| الشيخ قاسم: عملوا على الفتنة السنية الشيعية تحت عنوان حماية موقع رئيس الحكومة بالقرارات التي سيأخذها ضد المقاومة
18:53 |
لبنان| الشيخ قاسم: أميركا تقود هذه الخطة بكل تفاصيلها بكل الاتجاهات وهذه هي المؤامرة ونحن نعرفها ونواكبها ونعمل ما يمكن لمواجهتها
18:53 |
لبنان| الشيخ قاسم: نحن لدينا هدف وهو حق الدفاع وتحرير الأرض
18:53 |
لبنان| الشيخ قاسم: عدلنا أساليب القتال وطورنا السلاح ولدينا أعلى مستوى من بأس المجاهدين الاستشهاديين
18:52 |
لبنان| الشيخ قاسم: ملتزمون بحماية بلدنا وسلاحنا موجه للعدو
18:52 |
لبنان| الشيخ قاسم: : مخطط الأعداء يهدف لجعل السلطة السياسية في لبنان هي المظلة لمواجهة وإسقاط المقاومة
18:52 |
لبنان| الشيخ قاسم: قاموا بحصار مالي مطبق كي لا نتمكن من المعالجة وكي لا نتمكن من النهوض
18:50 |
لبنان| الشيخ قاسم: الاتيان بسلطة تقوم بكل الأعمال الشنيعة لمواجهة المقاومة
18:50 |
لبنان| الشيخ قاسم: العدو عمل على منع الاعمار من أجل أن تنقلب بيئة المقاومة عليها
18:49 |
لبنان| الشيخ قاسم: أقول لكم نحن نمر في أخطر مرحلة في لبنان وأخطر مشروع مؤامرة وأخطر ما يمكن أن يواجه مستقبل وطننا
18:49 |
لبنان| الشيخ قاسم: هذا المخطط هدفه إنهاء المقاومة في لبنان بالكامل عبر الحرب والتدمير
18:49 |
لبنان| الشيخ قاسم: تراجع العدو عن اتفاق 27/11/2026 بعد سقوط سورية
18:47 |
لبنان| الشيخ قاسم: ارفع رأسك أنت مقاوم الله الناصر لا تساوم
18:45 |
لبنان| الشيخ قاسم: أن تشعل دماء الشهداء قلوب المؤمنين بالمسؤولية وحفظ الأمانة فهو نصر
18:45 |
لبنان| الشيخ قاسم: لا تجادلوا عبيد الدنيا والمهزومين في أنفسهم
18:44 |
لبنان| الشيخ قاسم: الذي يعيش النصر منصور
18:44 |
لبنان| الشيخ قاسم: أن نمنع العدو من تحقيق أهدافه فهذا نصر
18:43 |
لبنان| الشيخ قاسم: في كل يوم نستمر فيه فنحن منصورون
18:42 |
لبنان| الشيخ قاسم: نحن منتصرون لأننا عملنا لله تعالى
18:41 |
لبنان| الشيخ قاسم: أدعوكم إلى حفظ قاعدة التكليف الشرعي أمّا النصر فهو بيد الله
18:38 |
لبنان| الشيخ قاسم: الناس على نهج الحسين وجماعة نهج الحسين لا يردون على نهج يزيد
18:38 |
لبنان| الشيخ قاسم: إذا كنا قادرين على النصر لماذا نستسلم؟
18:36 |
لبنان| الشيخ قاسم: الخسائر الضخمة هي أقل من الاستسلام والانهزام
18:35 |
لبنان| الشيخ قاسم: العدو لم يهزم قناعاتنا وثباتنا واستمرارنا وأننا حاضرون في الساحة ونتحمل كل الصعوبات والعقوبات
18:30 |
لبنان| الشيخ قاسم: الموت الذي يهدده به العدو كسلاح ليس سلاحًا
18:30 |
لبنان| الشيخ قاسم: لو لم يبق أحد منّا تحت عنوان أنه يوجد تهديد بالموت بالنسبة لنا نحن نؤدي تكليفنا وبالتالي لا نخشى الموت
18:29 |
لبنان| الشيخ قاسم: نحن جماعة لا نخشى الموت ونحن دائمًا منصورين في مواجهة من يهددنا بالموت
18:27 |
لبنان| الشيخ قاسم: لا نخشى الموت وهذا جزء مقوم من النصر
18:26 |
لبنان| الشيخ قاسم: نواجه كل أنواع التبعية السياسية والثقافية والتربوية والأخلاقية وعندما يواجهنا العدو بالسلاح نواجهه بالسلاح
18:26 |
لبنان| الشيخ قاسم: من كان يجاهد بأي شكل من الأشكال فهذا يعني أنه منصور
18:24 |
لبنان| الشيخ قاسم: بما أننا نقوم بهذه العناوين تحت عنوان الحسين نهجنا فهذا يعني أننا منصورون
18:24 |
لبنان| الشيخ قاسم: كل خطوة نرفض فيها الاحتلال يعد انتصارا لنا
18:24 |
لبنان| الشيخ قاسم: نحن خلقنا أحرارًا واخترنا أن نرفض الظلم وألا نقبل الاستعباد والاحتلال والوصاية ورفضنا مشاريع الآخرين
18:23 |
لبنان| الشيخ قاسم: نحن كحزب الله في لبنان آمنا أن الحسين نهجنا يعني أن محمد نهجنا يعني أن الإسلام نهجنا يعني أن دين الله تعالى نهجنا
18:23 |
لبنان| الشيخ قاسم: التزمنا باتفاق الطائف والدستور وحصرنا الخلاف السياسي بإطار الوحدة الداخلية وآمنا بتحرير الأرض ووجهنا سلاحنا لهذا العدو
18:22 |
لبنان| الشيخ قاسم: المبادئ التي ننطلق منها هي وطنية إنسانية أخلاقية هي أرقى من يوجد على وجه الأرض
18:22 |
لبنان| الشيخ قاسم: نواجه كل أشكال التبعية وعندما يواجهنا العدو بالسلاح نواجهه بالسلاح
الكلمات المفتاحية
لبنان عاشوراء 2026
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