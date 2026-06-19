المقال التالي الشيخ قاسم: ذا كنا قادرين على النصر لماذا نستسلم؟
لبنان
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لبنان
كلمة الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في المجلس العاشورائي المركزي
18:53 |لبنان| الشيخ قاسم: قاموا بالتحريض على فتنة الجيش ضد المقاومة لكن الحمد لله وعي الجيش ووعي المسؤولين عنه جعلت هذه الفتنة تمر ولا تحصل
18:53 |لبنان| الشيخ قاسم: عملوا على الفتنة السنية الشيعية تحت عنوان حماية موقع رئيس الحكومة بالقرارات التي سيأخذها ضد المقاومة
18:53 |لبنان| الشيخ قاسم: أميركا تقود هذه الخطة بكل تفاصيلها بكل الاتجاهات وهذه هي المؤامرة ونحن نعرفها ونواكبها ونعمل ما يمكن لمواجهتها
18:53 |لبنان| الشيخ قاسم: عدلنا أساليب القتال وطورنا السلاح ولدينا أعلى مستوى من بأس المجاهدين الاستشهاديين
18:52 |لبنان| الشيخ قاسم: : مخطط الأعداء يهدف لجعل السلطة السياسية في لبنان هي المظلة لمواجهة وإسقاط المقاومة
18:49 |لبنان| الشيخ قاسم: أقول لكم نحن نمر في أخطر مرحلة في لبنان وأخطر مشروع مؤامرة وأخطر ما يمكن أن يواجه مستقبل وطننا
18:35 |لبنان| الشيخ قاسم: العدو لم يهزم قناعاتنا وثباتنا واستمرارنا وأننا حاضرون في الساحة ونتحمل كل الصعوبات والعقوبات
18:30 |لبنان| الشيخ قاسم: لو لم يبق أحد منّا تحت عنوان أنه يوجد تهديد بالموت بالنسبة لنا نحن نؤدي تكليفنا وبالتالي لا نخشى الموت
18:26 |لبنان| الشيخ قاسم: نواجه كل أنواع التبعية السياسية والثقافية والتربوية والأخلاقية وعندما يواجهنا العدو بالسلاح نواجهه بالسلاح
18:24 |لبنان| الشيخ قاسم: بما أننا نقوم بهذه العناوين تحت عنوان الحسين نهجنا فهذا يعني أننا منصورون
18:24 |لبنان| الشيخ قاسم: نحن خلقنا أحرارًا واخترنا أن نرفض الظلم وألا نقبل الاستعباد والاحتلال والوصاية ورفضنا مشاريع الآخرين
18:23 |لبنان| الشيخ قاسم: نحن كحزب الله في لبنان آمنا أن الحسين نهجنا يعني أن محمد نهجنا يعني أن الإسلام نهجنا يعني أن دين الله تعالى نهجنا
18:23 |لبنان| الشيخ قاسم: التزمنا باتفاق الطائف والدستور وحصرنا الخلاف السياسي بإطار الوحدة الداخلية وآمنا بتحرير الأرض ووجهنا سلاحنا لهذا العدو
18:22 |لبنان| الشيخ قاسم: المبادئ التي ننطلق منها هي وطنية إنسانية أخلاقية هي أرقى من يوجد على وجه الأرض