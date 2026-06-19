أكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن العدو لم يهزم قناعاتنا وثباتنا واستمرارنا وأننا حاضرون في الساحة ونتحمل كل الصعوبات والعقوبات، متسائلًا: "إذا كنا قادرين على النصر لماذا نستسلم؟".

وفي كلمة له خلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في مرقد سيد شهداء الأمة بالضاحية الجنوبية لبيروت قال الشيخ قاسم: "التزمنا باتفاق الطائف والدستور وحصرنا الخلاف السياسي بإطار الوحدة الداخلية وآمنا بتحرير الأرض ووجهنا سلاحنا لهذا العدو".

أضاف: "نحن خلقنا أحرارًا واخترنا أن نرفض الظلم وألا نقبل الاستعباد والاحتلال والوصاية ورفضنا مشاريع الآخرين، وبما أننا نقوم بهذه العناوين تحت عنوان الحسين نهجنا فهذا يعني أننا منصورون.. المبادئ التي ننطلق منها هي وطنية إنسانية أخلاقية هي أرقى ما يوجد على وجه الأرض".

وأشار إلى أننا نواجه كل أشكال التبعية وعندما يواجهنا العدو بالسلاح نواجهه بالسلاح، وقال: "نحن كحزب الله في لبنان آمنا أن الحسين نهجنا يعني أن محمد نهجنا يعني أن الإسلام نهجنا يعني أن دين الله تعالى نهجنا".

وأوضح الشيخ قاسم أننا "التزمنا باتفاق الطائف والدستور وحصرنا الخلاف السياسي بإطار الوحدة الداخلية وآمنا بتحرير الأرض ووجهنا سلاحنا لهذا العدو، وبما أننا نقوم بهذه العناوين تحت عنوان الحسين نهجنا فهذا يعني أننا منصورون، مشددًا على أن "كل خطوة نرفض فيها الاحتلال يعدّ انتصارًا لنا".

وتابع الشيخ قاسم: "نحن خلقنا أحرارًا واخترنا أن نرفض الظلم وألا نقبل الاستعباد والاحتلال والوصاية ورفضنا مشاريع الآخرين.. نواجه كل أنواع التبعية السياسية والثقافية والتربوية والأخلاقية وعندما يواجهنا العدو بالسلاح نواجهه بالسلاح"، معتبرًا أن "من كان يجاهد بأي شكل من الأشكال فهذا يعني أنه منصور".

وأكد أننا "لا نخشى الموت وهذا جزء مقوّم من النصر.. نحن جماعة لا نخشى الموت ونحن دائمًا منصورون في مواجهة من يهددنا بالموت.. الموت الذي يهدد به العدو كسلاح ليس سلاحًا، ولو لم يبق أحد منّا تحت عنوان أنه يوجد تهديد بالموت بالنسبة لنا نحن نؤدي تكليفنا وبالتالي لا نخشى الموت".

وشدد سماحته على أن "العدو لم يهزم قناعاتنا وثباتنا واستمرارنا وأننا حاضرون في الساحة ونتحمل كل الصعوبات والعقوبات". مشيرًا إلى أن "الخسائر الضخمة هي أقل من الاستسلام والانهزام".

وسأل الشيخ قاسم: "إذا كنا قادرين على النصر لماذا نستسلم؟" وقال: "أدعوكم إلى حفظ قاعدة التكليف الشرعي أمّا النصر فهو بيد الله... نحن منتصرون لأننا عملنا لله تعالى".

وقال: "أن تشعل دماء الشهداء قلوب المؤمنين بالمسؤولية وحفظ الأمانة فهو نصر.. لا تجادلوا عبيد الدنيا والمهزومين في أنفسهم".

وأوضح الشيخ قاسم أن "المخطط المعمول به اليوم ضدنا هدفه إنهاء المقاومة وشعبها وإعدام وجودها من لبنان بشكل كامل"، مشيرًا إلى أن العدو وأميركا تراجعا عن اتفاق 27-11 بعد سقوط سورية لأنهم اعتبروا أن موازين القوى قد تغيرت"

أضاف: "أقول لكم نحن نمرّ في أخطر مرحلة في لبنان، وأخطر مشروع مؤامرة، وأخطر ما يمكن ان يواجه مستقبل وطننا.. أرادوا إقفال المعابر الجوية والبحرية والبرية لمنع وصول السلاح والتقنيات وكل ما من شأنه أن يقوي المقاومة".

وأشار إلى أن "المخطط عمل على منع الإعمار من أجل أن تبقى الناس مشردة ونازحة وأن تنقلب بيئة المقاومة على المقاومة"، وقال: "قاموا بحصار مالي مطبق كي لا نتمكن من المعالجة وكي لا نتمكن من النهوض".



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