أكد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل جهوزيتها الكاملة للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها، مشدداً على أن أي خرق من قبل العدو للتعهدات الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين الرئيسين الإيراني والأميركي سيواجه برد حازم.

وجاء ذلك في بيان أصدره الجيش الإيراني عقب الرسالة التي وجّهها قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، بشأن مذكرة التفاهم الأخيرة، حيث اعتبر أن ما تحقق جاء نتيجة صمود الشعب الإيراني وتضحيات القوات المسلحة والتدابير القيادية التي رافقت المواجهة الأخيرة.

وقال البيان إن الشعب الإيراني أثبت مجدداً قدرته على الصمود في مواجهة ما وصفها بجبهة الاستكبار العالمي، مؤكداً أن المقاومة والثبات خلال الحرب الأخيرة أسهما في دفع الطرف المقابل نحو وقف إطلاق النار والتوجه إلى مسار التفاهم.

وأضاف أن تضحيات القوات المسلحة إلى جانب جهود الحكومة والدبلوماسية الإيرانية، وبالتوازي مع توجيهات القيادة، أسست لمرحلة جديدة ستُصان فيها الحقوق المشروعة للشعب الإيراني وجبهة المقاومة، مع التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية باعتبارها أحد أبرز عناصر القوة والاستمرار.

وشدد الجيش الإيراني على أن القوات المسلحة، وفي مقدمتها الجيش وحرس الثورة الإسلامية، تواصل تعزيز قدراتها القتالية والدفاعية بصورة متواصلة، مؤكداً أن عناصرها يقفون في أعلى درجات الجهوزية واليقظة.

وأكد البيان أن "أيدي المقاتلين على الزناد وآذانهم صاغية لأوامر القائد العام للقوات المسلحة"، مشيراً إلى أن القوات المسلحة مستعدة لبذل كل التضحيات من أجل حماية أمن الشعب الإيراني وعزته ومصالحه الوطنية في حال أقدم العدو على أي خرق أو تراجع عن التزاماته وتعهداته.

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