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إيران

قبائل بلوشستان في رسالة إلى آية الله الخامنئي: دعمنا كامل لكم
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إيران

قبائل بلوشستان في رسالة إلى آية الله الخامنئي: دعمنا كامل لكم

2026-06-19 22:58
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وجّه زعماء وكبار الشخصيات والنخب والعلماء والمثقفون من قبائل بلوشستان في إيران رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، أعلنوا فيها عن "دعمهم الكامل لرسالة قائد الثورة الإسلامية بشأن مذكّرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية"، مؤكّدين "الحفاظ على العزّة والاستقلال والمصالح الوطنية للبلاد".

وقالت رسالة قبائل بلوشستان إلى آية الله السيد الخامنئي: "لقد جسّدت الأمة الإيرانية العظيمة، مرَّة أخرى، في ظل توجيهات قائد الثورة الإسلامية مشهدًا من الوحدة والوعي والكرامة الوطنية. إنّ الرسالة الصادرة بشأن مذكرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية تُعبّر عن تمسُّك النظام الإسلامي بالحفاظ على العزّة والاستقلال والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني"، وفق ما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

أضافت: "نحن، زعماء وكبار الشخصيات والنخب والعلماء والمعتمدين والمثقفين من قبائل بلوشستان، إذ نعلن عن دعمنا الكامل لمواقف وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية، فإنّنا نؤكّد أنّ أيّ تفاعل مع القوى العالمية يجب أنْ يقوم على أساس العزّة والحكمة والمصلحة، مع الحفاظ الكامل على حقوق الشعب الإيراني ومُثل الثورة الإسلامية".

وتابعت قبائل بلوشستان رسالتها قائلةً: "نحن نؤمن بأنّ الشعب الإيراني ظلَّ دائمًا إلى جانب القيادة والقوات المسلحة والمسؤولين المخلصين في البلاد، ولن يسمح لأيّ قوة، بجشعها، بأنْ تمسَّ استقلال وعزّة هذه الأرض. إنّ قبائل بلوشستان، كما في الماضي، تعلن عن ولائها لإيران العزيزة، ومُثُلْ الثورة الإسلامية، والأمن والوحدة الوطنية، وتدعم أيّ قرار يُتخذ في سبيل الحفاظ على مصالح الأمة، وقوة البلاد، وحماية حقوق الشعب".
 

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إيران السيد مجتبى الخامنئي قبائل بلوشستان بلوشستان
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