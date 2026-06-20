واصل المنتخب المغربي عروضه القوية في نهائيات كأس العالم لعام 2026، عقب تحقيقه فوزًا ثمينًا على نظيره الأسكتلندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما فجر يوم السبت 20 حزيران/يونيو لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، ليعزز بذلك حظوظه في بلوغ الأدوار الإقصائية مبكرًا.

وجاء هدف اللقاء الوحيد بعد مرور أكثر من دقيقة بقليل على صافرة البداية، عندما استغل النجم إسماعيل صيباري تمريرة متقنة من زميله براهيم دياز، ليودع الكرة الشباك بنجاح مسجلًا أسرع هدف في النسخة الحالية من المونديال. وكان صيباري قد افتتح أيضًا سجل أهداف المغرب في المباراة الأولى أمام البرازيل والتي انتهت بالتعادل 1-1، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم "أسود الأطلس" في البطولة.

وفرض المنتخب المغربي أفضليته المطلقة على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى؛ حيث أحكم سيطرته على وسط الملعب وحدّ تمامًا من خطورة المنتخب الأسكتلندي، الذي وجد صعوبة بالغة في الوصول إلى مرمى الحارس ياسين بونو. ورغم هذه السيطرة الواضحة، أهدر لاعبو المغرب عدة فرص لتعزيز النتيجة، وكان صيباري قريبًا من تسجيل هدفه الشخصي الثاني في اللقاء بعدما ارتدت تسديدته القوية من العارضة في الدقيقة 50. في المقابل، عجزت أسكتلندا عن صناعة فرص حقيقية تهدد المرمى المغربي، في ظل التنظيم الدفاعي المميز والانضباط التكتيكي العالي.

وبهذا الانتصار، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 4 نقاط متصدرًا المجموعة الثالثة ليقترب خطوة إضافية من التأهل إلى دور الـ32، بينما تجمد رصيد أسكتلندا عند 3 نقاط في المركز الثاني، وذلك في انتظار مواجهة البرازيل وهايتي اللذين يلتقيان في وقت لاحق اليوم السبت ضمن الجولة ذاتها. ويمنح هذا الفوز دفعة معنوية هائلة لأسود الأطلس في طريق طموحهم لتكرار الإنجاز التاريخي الذي تحقق في مونديال قطر 2022.

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