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حمادة: العدو
لبنان

حمادة: العدو "الإسرائيلي" يذوق الأمرَّين في مواجهة المقاومين

2026-06-20 08:14
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أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة "أنّ سلاح المقاومة الذي مثّل وجودنا يثبت نجاعته في مواجهة العدو "الإسرائيلي" الذي لا يفهم إلا لغة القوة، وأن من يتحدث بسوء عن هذا السلاح أصبح خارج السياق وخارج الواقع".

وخلال كلمته في الاحتفال الحاشد الذي أُقيم في حسينية بلدة الشربين في قضاء الهرمل إحياءً لذكرى ثالث الشهيد السعيد علي خضر ناصر الدين، بحضور علماء دين وعوائل الشهداء، وحشد من الفعاليات والأهالي، أضاف حمادة: "أن العدو "الإسرائيلي" يذوق الأمرَّين في مواجهة المقاومين، الذين يسطرون ملاحم غير مسبوقة".

واعتبر حمادة "أن هناك مستوى لائقًا للنصر القادم، ولأنه استثنائي، فهو يحتاج إلى تضحيات استثنائية ودم استثنائي مرتبط بالإمام الحسين (ع)، الذي نحيي هذه الأيام ذكرى ثورته المباركة".
 

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المقاومة الإسلامية ايهاب حمادة العصف المأكول
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