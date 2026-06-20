أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمّار أن المنطقة برمتها تمر في مرحلة شديدة الدقة والخطورة، من حيث ما تديره وتدبّره الولايات المتحدة الأميركية وما تنفذه عدوة الله والإنسانية "إسرائيل"، "ما يدفعنا إلى الشد على أيدي مجاهدينا ومقاومينا ليستمروا في جهادهم، فيما الناس كل الناس من المؤمنين والمؤمنات يشكلون سياجًا متينًا من حول هذه المقاومة، خصوصًا بعد التنازلات المجانية التي تقوم بها السلطة في لبنان غير آبهة بالتضحيات الكبيرة التي تقدم دفاعًا عن حماية لبنان وحرمته وسيادته وشعبه".

كلام النائب عمّار جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لشهداء العدوان "الإسرائيلي" على منطقة الغبيري الشهيد السعيد علي منير الحاج وزوجته الشهيدة سلام شقير وشقيقته الشهيدة سلمى الحاج، وذلك في قاعة الحوراء زينب (ع) في الغبيري، بحضور عضوي كتلة الوفاء للمقاومة النائبين حسن عز الدين وحسن فضل الله، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

وشدد النائب عمّار على أن المرحلة دقيقة وخطيرة، "وتستوجب أكثر ما تستوجب الالتحام بيننا، وأن نكون موحدين في مواجهة العدو وفي مواجهة تداعيات العدوان والوضع السياسي القاهر على مستوى العيش العام".

ورأى النائب عمّار أن استمرار العدو "الإسرائيلي" بالنهج العدواني الإجرامي المستمر حتى هذا اليوم، ما هو إلّا شكل من أشكال هذا الوجه العدواني السرطاني، "ولكن لله الحمد والشكر، أن ما حصل بالأمس من ضربة موفقة قام بها فوارس المقاومة الإسلامية، أودت بالعشرات من ضباط وجنود العدو الصهيوني، ما دفعه لفعله القديم الجديد على مستوى ارتكاب المجازر والإجرام، حيث إنه بلغنا أن هناك عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين، رجالًا ونساءً وأطفالًا وشيوخًا".

وختم النائب عمّار بالقول "إن المقاومة منذ أن انطلقت وهي تستمد روحيتها وعنفوانها وسؤددها من كربلاء الحسين (ع) ومن آل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين".

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