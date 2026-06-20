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فلسطين

 ٥ شهداء ومصابون في غارتين
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فلسطين

 ٥ شهداء ومصابون في غارتين "إسرائيليتين" على جنوب وشمال مدينة غزة

2026-06-20 10:19
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في اليوم الـ٢٥٤ من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد ٦ فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف "إسرائيلي" على القطاع خلال ٢٤ ساعة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" على منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

واستشهد ٤ فلسطينيين وأصيب آخرون فجر السبت في قصف "إسرائيلي" استهدف شقة سكنية لعائلة الصفدي في شارع الثلاثيني جنوب مدينة غزة. وحسب مصادر طبية فإن الشهداء هم الأب حسين الصفدي وزوجته وطفلتاهما زينة (٤ سنوات) ولانا (١٤ عامًا).

وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

ووسّع الجيش "الإسرائيلي" الخط الأصفر بغطاء مكثف من مسيّرات "إسرائيلية" قرب مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار على شاطئ خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء ١٠١٥، إضافةً إلى ٣١٥٧ مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٨٤ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧٣٠١٦، والمصابين ١٧٣٢٦٥.

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فلسطين المحتلة غزة
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