أكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أن "الاعتداءات "الإسرائيلية" الوحشية على لبنان تتواصل بعدما طال التصعيد الأخير مناطق واسعة في الجنوب وصولًا إلى البقاع، موقعًا المزيد من الشهداء والجرحى، ومسببًا دمارًا كبيرًا في الممتلكات".

وأعلن الجيش في بيانه ارتقاء عسكري في غارة "إسرائيلية" معادية على طريق كفررمان - النبطية.

وشدّد الجيش على أن "استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" الوحشية يهدف إلى عرقلة أي حل يتيح إعادة الاستقرار في لبنان

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