على وقع الفشل الميداني والعسكري لجيش العدو وضربات المقاومين البواسل، يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته الجوية والمدفعية على مناطق واسعة من جنوب لبنان والبقاع الغربي، مستهدفًا بلدات عدة في أقضية النبطية وجزين وصور وبنت جبيل والبقاع الغربي، ومرتكبًا مجازر وحشية ما أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع جرحى.

قضاء النبطية

تركزت الاعتداءات على بلدات قضاء النبطية، حيث تعرضت بلدة حبوش لقصف مدفعي أعقبه قصف جوي، قبل أن تتجدد الغارات لاحقًا.

وشنّت طائرات العدو المسيّرة غارات على بلدات الدوير وكفرصير ودير الزهراني والنميرية،، فيما أغار الطيران الحربي على بلدات كفررمان وكفرجوز والنبطية الفوقا وشوكين. كما تعرضت مدينة النبطية والنبطية الفوقا لغارات مكثفة، في وقت شهدت قرى القضاء زنارًا ناريًا من الغارات الجوية.

وفي بلدة عربصاليم، أسفرت إحدى الغارات عن استشهاد مواطن، فيما أفيد عن وجود سبعة أشخاص تحت الأنقاض. كذلك استشهد عسكري في الجيش اللبناني جراء غارة "إسرائيلية" استهدفت طريق كفررمان – النبطية، وفق ما أعلن الجيش اللبناني.

قضاء جزين

استهدف الطيران الحربي المعادي بلدة سجد، كما أغار على منطقة شبيل في القطراني. كذلك تعرضت مرتفعات الريحان ومنطقة الجبور لغارات جوية متتالية، حيث شن العدو غارة على الجبور قبل أن يعاود استهدافها مجددًا. كما استهدفت غارتان مرتفعات عقماتا وكسارة العروش – عرمتى.

قضاء صور

وشن الطيران الحربي غارات على بلدتي باريش وبرج قلاويه. وفي باريش، ارتكب العدو مجزرة بحق عائلة خليل، أدت إلى استشهاد أربعة أفراد من عائلة واحدة هم: الأب حسن إسماعيل خليل، والأم إسراء علي عبيد، ونجلاهما علي ومحمد.

كما استهدفت مسيّرة "إسرائيلية" أحد البساتين القريبة من الخط الساحلي في سهل المعلية ضمن قضاء صور.

كذلك، استهدف العدوان "الإسرائيلي" منزل المواطن مصطفى أرزوني في بلدة شحور، ما أدى إلى ارتقاء شهيدة وإصابة أربعة أشخاص بجروح.

البقاع الغربي

هذا ونفذ طيران العدو الحربي ثلاث غارات على منطقة حمى لبايا، فيما استهدفت مسيّرة معادية بلدة سحمر، في إطار استمرار الاعتداءات على مناطق البقاع الغربي.

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