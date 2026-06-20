إحياء لذكرى عاشوراء الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وأصحابه، أقام حزب الله المجلس العاشورائي في عدد من المناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، والوردانية في قضاء الشوف، والقماطية في قضاء عاليه، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

السان تيريز

في السان تيريز، أقام حزب الله المجلس العاشورائي في باحة مجمع الإمام المجتبى (ع)، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

وقد افتتح المجلس بتلاوة آيات بيّنات من القرآن الكريم، ثم كانت كلمة لفضيلة الشيخ خليل رزق من وحي المناسبة، بعدها، تلا السيد علي حجازي السيرة الحسينية العطرة، قبل أن يلطم المشاركون صدورهم على وقع اللطميات الحسينية، مردّدين الشعارات الحسينية والكربلائية.

تحويطة الغدير

كما أقام حزب الله المجلس العاشورائي في باحة مجمع الإمام الخميني (قده) في تحويطة الغدير، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

وافتتح المجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم تلا الشيخ أحمد قانصو السيرة الحسينية العطرة، قبل أن يلطم المشاركون صدورهم على وقع اللطميات الحسينية، مردّدين الشعارات الحسينية والكربلائية.

المريجة

وفي مسجد مجمع الإمام الجواد (ع) في المريجة، أحيا حزب الله المجلس العاشورائي بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

وافتتح المجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم تلا السيد حسين حجازي السيرة الحسينية العطرة، قبل أن يلطم المشاركون صدورهم على وقع اللطميات الحسينية، مرددين الشعارات الحسينية والكربلائية.

حي الأبيض

كذلك، أقام حزب الله المجلس العاشورائي في مسجد مجمع القائم (عج) في حي الأبيض، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

وافتتح المجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم تلا الشيخ علي بلوط السيرة الحسينية العطرة، قبل أن يلطم المشاركون صدورهم على وقع اللطميات الحسينية، مردّدين الشعارات الحسينية والكربلائية.

الوردانية

وفي بلدة الوردانية، أقام حزب الله المجلس العاشورائي بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

وافتتح المجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم كانت كلمة للمسؤول الثقافي في منطقة بيروت الشيخ ياسر فلحة، بعدها، تلا الشيخ إبراهيم بنود السيرة الحسينية العطرة، قبل أن يلطم المشاركون صدورهم على وقع اللطميات الحسينية، مردّدين الشعارات الحسينية والكربلائية.

القماطية

كما أحيا حزب الله الذكرى في مسجد بلدة القماطية، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

وافتتح المجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم كانت كلمة للنائب الحاج حسن من وحي المناسبة، بعدها، تلا الشيخ عامر مكي السيرة الحسينية العطرة، قبل أن يلطم المشاركون صدورهم على وقع اللطميات الحسينية، مردّدين الشعارات الحسينية والكربلائية.

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