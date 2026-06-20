شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الاسلامية وأهالي بلدة بوداي والجوار الشهيد السعيد علي فضل الله شمص "ذو الفقار"، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

واستُقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة حسينية الوعد الصادق - بوداي بنثر الورود والأرز، بحضور المسؤول الثقافي في منطقة البقاع سماحة الشيخ تامر حمزة ومسؤول القطاع الثالث الحاج حسن حمية إلى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية والبلدية والاختيارية وعوائل الشهداء والأهالي.

وبعد أن أقيمت مراسم تكريمية خاصة للشهيد، ألقى الشيخ تامر حمزة كلمة حزب الله، حيث أكد خلالها "التمسك بخيار المقاومة، خيار العزة والكرامة، مشددًا على أهمية حفظ دماء الشهداء".

بعدها، انطلق موكب التشييع الذي تقدمته الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، فيما جاب المشيعون الطريق الرئيس وصولًا إلى روضة الشهداء، وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا و"إسرائيل".

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر المسؤول الثقافي في منطقة البقاع سماحة الشيخ تامر حمزة، وووري بعدها الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاقه الشهداء.



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