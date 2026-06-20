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لبنان

حزب الله وأهالي بلدة حدث بعلبك شيّعوا الشهيد محمد مهدي زعيتر في موكب حاشد
لبنان

حزب الله وأهالي بلدة حدث بعلبك شيّعوا الشهيد محمد مهدي زعيتر في موكب حاشد

2026-06-20 15:43
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شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة حدث بعلبك والجوار الشهيد السعيد محمد مهدي حسان زعيتر "ملاك"، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

واستُقبل النعش الطاهر للشهيد عند مدخل البلدة بنثر الورود والأرز، بحضور مسؤول القطاع الثالث الحاج حسن حمية إلى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والاجتماعية والبلدية والاختيارية وعوائل الشهداء والأهالي.

وانطلق موكب التشييع من أمام منزله، حيث جاب المشيعون الطريق الرئيس وصولًا إلى روضة الشهداء، وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا و"إسرائيل"، وصولًا إلى باحة حسينية السيدة الزهراء (ع) - حدث بعلبك.

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة سماحة الشيخ ماجد صقر، وووري بعدها الشهيد في الثرى الى جانب من سبقه من رفاقه الشهداء.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء البقاع
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