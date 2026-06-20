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إيران

مقر خاتم الأنبياء يعلن إغلاق مضيق هرمز: خطوة أولى في الرد على نقض العدو لالتزاماته
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إيران

مقر خاتم الأنبياء يعلن إغلاق مضيق هرمز: خطوة أولى في الرد على نقض العدو لالتزاماته

2026-06-20 16:27
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بيان صادر عن مقر القيادة المركزية "خاتم الأنبياء":

 ﴿وَإِن نَّكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ  إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ (سورة التوبة، الآية 12)

 نظرًا لنكث الولايات المتحدة العهود بشكل واضح وعدم التزامها بتنفيذ البند الأول من اتفاق إنهاء الحرب، وردًا على الانتهاكات المتواصلة والمستمرة لوقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني في جنوب لبنان، وما رافق ذلك من قتل وحشي وتشريد مئات الآلاف من سكان هذه المنطقة المظلومة، وكذلك في ظل عدم انسحاب القوات الصهيونية المحتلة من أراضي جنوب لبنان، نعلن أن مضيق هرمز سيُغلق أمام حركة السفن.

 ويُشار إلى أن هذه الخطوة هي المرحلة الأولى من الرد على نقض العهود من قبل العدو، وفي حال استمرار الاعتداءات سيتم التخطيط واتخاذ خطوات لاحقة لإلزام العدو بتنفيذ التزاماته.

 

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مضيق هرمز إيران مقر خاتم الأنبياء
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