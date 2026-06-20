واصل العدو الصهيوني خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، مصعّدًا من مجازره بحق المواطنين في الجنوب، مستهدفًا إياهم بالغارات والقصف المدفعي، ممّا أدّى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، أنّ "الغارات المكثفّة التي شنّها العدو "الإسرائيلي" يوم أمس الجمعة 19 حزيران الحالي أدّت، في حصيلة نهائية، إلى 83 شهيدًا و141 جريحًا".

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن الغارات المكثفة أدت في حصيلة نهائية إلى 83 شهيدًا و141 جريحًا وفق التالي:

* حاروف: 10 شهداء، بينهم طفل و3 سيدات، و15 جريحًا من بينهم 3 سيدات.

* البيسارية: جريحة.

* الدوير: 7 شهداء من بينهم طفلة وسيدة، و6 جرحى بينهم طفل وسيدة.

* الريحان: شهيد و7 جرحى.

* الشرقية: 7 شهداء من بينهم سيدتان و جريحتان.

* العباسية: شهيد.

* القصيبة: شهيد وجريح.

* القطراني: شهيدان و5 جرحى.

* النبطية: 17 شهيدًا و9 جرحى، من بينهم طفلان وسيدة.

* النبطية الفوقا: جريحان.

* النميرية: جريحان.

* أنصار: شهيد وجريح.

* تبنين: جريح.

* تفاحتا: شهيد.

* تل الأبيض بعلبك: 3 شهداء.

* تول: شهيد و5 جرحى

* تولين: شهيدان و3 جرحى.

* جباع : طفل جريح .

* جبشيت: شهيدان أحدهما سيدة، وجريحان.

* حبوش: 8 شهداء، و 19 جريحًا من بينهم طفلان وسيدة.

* حي السراي: شهيد وجريحة.

* خرطوم: شهيدة.

* دير الزهراني: 4 شهداء وجريحان.

* زبدين: 3 شهداء و6 جرحى من بينهم طفل.

* زفتا: جريح سوري الجنسية.

* سجد: جريحان.

* شوكين: شهيد وجريحان.

* عبا: جريح.

* عدشيت: 3 جرحى، اثنان منهم يحملان الجنسية السورية.

* عرب صاليم: 3 شهداء من بينهم طفل، و6 جرحى من بينهم 4 سيدات وطفلة.

* عين بورضاي بعلبك : 9 جرحى من بينهم طفلتان وسيدة.

* غسانية: شهيد.

* قعقعية الجسر: 6 جرحى من بينهم طفلة و سيدة.

* كفر مان: شهيدان وجريحان.

* كفر تبنيت: جريح.

* كفر جوز: 8 جرحى من بينهم سيدة.

* كفر صير: شهيدتان و9 جرحى من بينهم طفل وسيدتان.

* كوثرية السياد: شهيد.

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