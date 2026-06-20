شيّع حزب الله وأهالي بلدة بريتال وقرى الجوار الشهيدين المجاهدين قاسم علي يونس "محمد باقر" ووديع جمال طليس "جواد" اللذين ارتقيا شهيدين دفاعًا عن لبنان وشعبه.

وأقيمت لهما مراسم تكريمية في حسينية بلدة بريتال، بحضور فعاليات حزبية وبلدية واختيارية واجتماعية ولفيف من العلماء وحشد كبير من الأهالي، ومن ثم قدم ثلة من رفاقهم المجاهدين قسم الولاء والبيعة، وأقيمت الصلاة على الجثمانين الطاهرين بإمامة الشيخ قاسم مظلوم.

وانطلق موكب التشييع من أمام حسينية البلدة على وقع الشعارات المؤيدة للمقاومة الإسلامية ولنهج الشهداء.

وتقدم موكب التشييع الفرقة الموسيقية من كشافة الإمام المهدي (عج) وحملة الرايات وحملة الأكاليل وصولًا إلى جنة شهداء بريتال، حيث أقيم مجلس عزاء حسيني عن روحَيهما الطاهرتين ومن ثم وُورِيَا في الثرى.

الكلمات المفتاحية