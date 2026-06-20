العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

إيران

بزشكيان: جادّون في تعميق علاقاتنا بباكستان ونقدّر دورها في تثبيت نتائج المفاوضات
🎧 إستمع للمقال
إيران

بزشكيان: جادّون في تعميق علاقاتنا بباكستان ونقدّر دورها في تثبيت نتائج المفاوضات

2026-06-20 22:47
58

أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن أنّ "إيران تمتلك إرادة جادّة لتوسيع وتعميق علاقاتها بباكستان في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك بين البلدين".

وقال بزشكيان، خلال استقباله وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران، السبت 20 حزيران/يونيو 2026: "إنّ إسلام آباد تؤدّي دورًا بنّاءً ومؤثرًا في إسناد الجهود الدبلوماسية وتعزيز الاستقرار الإقليمي"، بحسب ما أوردت قناة "العالم".

وفيما أعرب عن "تقديره للنهج الأخوي والمسؤول الذي تتبنّاه الحكومة الباكستانية"، أكّد بزشكيان "أهمية الدور الذي تلعبه إسلام آباد في دعم المسار الدبلوماسي وتثبيت نتائج المفاوضات" مع الولايات المتحدة.

كما أعلن الرئيس الإيراني عن "الاتفاق على تَوجُّه وفد وزاري رفيع المستوى، برئاسة وزير الداخلية الإيراني، إلى باكستان لبحث آفاق تطوير التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق بين الجانبين".

من جهته، أعرب نقوي عن "تقديره لإرشادات قائد الثورة الإيرانية (آية الله السيد مجتبى الخامنئي) ودوره الاستراتيجي في دعم المسار الدبلوماسي والمساهمة في إنهاء الحرب"، معلنًا عن "عزم باكستان الارتقاء بمستوى التعاون مع إيران على مختلف الأصعدة".

وشدّد وزير الداخلية الباكستاني على "حرص إسلام آباد على تعزيز العلاقات الثنائية مع طهران وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح البلدين".

الكلمات المفتاحية
باكستان بزشكيان إيران تفاهم إسلام أباد
إقرأ المزيد
المزيد
بزشكيان: جادّون في تعميق علاقاتنا بباكستان ونقدّر دورها في تثبيت نتائج المفاوضات
بزشكيان: جادّون في تعميق علاقاتنا بباكستان ونقدّر دورها في تثبيت نتائج المفاوضات
إيران منذ ساعة
بحرية الحرس الثوري: أمن السفن التي تقترب من مضيق هرمز مهدد بالخطر
بحرية الحرس الثوري: أمن السفن التي تقترب من مضيق هرمز مهدد بالخطر
إيران منذ 6 ساعات
مقر خاتم الأنبياء يعلن إغلاق مضيق هرمز: خطوة أولى في الرد على نقض العدو لالتزاماته
مقر خاتم الأنبياء يعلن إغلاق مضيق هرمز: خطوة أولى في الرد على نقض العدو لالتزاماته
إيران منذ 7 ساعات
الصحف الإيرانية: رسالة القائد ذكية وصادقة ومدروسة بعناية 
الصحف الإيرانية: رسالة القائد ذكية وصادقة ومدروسة بعناية 
إيران منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
بزشكيان: جادّون في تعميق علاقاتنا بباكستان ونقدّر دورها في تثبيت نتائج المفاوضات
بزشكيان: جادّون في تعميق علاقاتنا بباكستان ونقدّر دورها في تثبيت نتائج المفاوضات
إيران منذ ساعة
مقر خاتم الأنبياء يعلن إغلاق مضيق هرمز: خطوة أولى في الرد على نقض العدو لالتزاماته
مقر خاتم الأنبياء يعلن إغلاق مضيق هرمز: خطوة أولى في الرد على نقض العدو لالتزاماته
إيران منذ 7 ساعات
قبائل بلوشستان في رسالة إلى آية الله الخامنئي: دعمنا كامل لكم
قبائل بلوشستان في رسالة إلى آية الله الخامنئي: دعمنا كامل لكم
إيران منذ يوم
طهران تحدد شروطها لبدء المفاوضات النهائية مع واشنطن
طهران تحدد شروطها لبدء المفاوضات النهائية مع واشنطن
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة