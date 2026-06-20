أعلن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن أنّ "إيران تمتلك إرادة جادّة لتوسيع وتعميق علاقاتها بباكستان في مختلف المجالات، بما يسهم في تطوير التعاون المشترك بين البلدين".

وقال بزشكيان، خلال استقباله وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في طهران، السبت 20 حزيران/يونيو 2026: "إنّ إسلام آباد تؤدّي دورًا بنّاءً ومؤثرًا في إسناد الجهود الدبلوماسية وتعزيز الاستقرار الإقليمي"، بحسب ما أوردت قناة "العالم".

وفيما أعرب عن "تقديره للنهج الأخوي والمسؤول الذي تتبنّاه الحكومة الباكستانية"، أكّد بزشكيان "أهمية الدور الذي تلعبه إسلام آباد في دعم المسار الدبلوماسي وتثبيت نتائج المفاوضات" مع الولايات المتحدة.

كما أعلن الرئيس الإيراني عن "الاتفاق على تَوجُّه وفد وزاري رفيع المستوى، برئاسة وزير الداخلية الإيراني، إلى باكستان لبحث آفاق تطوير التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق بين الجانبين".

من جهته، أعرب نقوي عن "تقديره لإرشادات قائد الثورة الإيرانية (آية الله السيد مجتبى الخامنئي) ودوره الاستراتيجي في دعم المسار الدبلوماسي والمساهمة في إنهاء الحرب"، معلنًا عن "عزم باكستان الارتقاء بمستوى التعاون مع إيران على مختلف الأصعدة".

وشدّد وزير الداخلية الباكستاني على "حرص إسلام آباد على تعزيز العلاقات الثنائية مع طهران وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح البلدين".

الكلمات المفتاحية