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إيران

قاليباف من سويسرا: دماء الشهداء وأطفال ميناب رقباء على أدائنا بالتفاوض
إيران

قاليباف من سويسرا: دماء الشهداء وأطفال ميناب رقباء على أدائنا بالتفاوض

2026-06-21 02:00
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أعلنت رئاسة الوزراء الباكستانية، أن رئيس الوزراء ورئيس الأركان سيشاركان في المحادثات الأميركية - الإيرانية التي ستُعقَد على المستوى الفنّي في سويسرا. وأوضح مكتب رئيس وزراء باكستان أن محادثات فنية تُعقد الأحد في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وفي سياق متصل، أكد التلفزيون الإيراني وصول الوفد الإيراني المفاوض إلى مدينة زيورخ السويسرية. وصرح رئيس مجلس الشورى والوفد المفاوض الإيراني محمد باقر قاليباف عند وصوله إلى سويسرا بقوله: "أرى أطفال ميناب وكافة شهداء إيران رقباء على أعمالي وتصرفاتي في كل لحظة.. إنهم يروننا وينتظرون منا الكثير".

ومن الجانب الأميركي، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس غادر من قاعدة أندروز الجوية المشتركة متوجهًا إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران.

وصرح نائب الرئيس الأميركي قائلًا: "نأمل أن نحرز تقدمًا في الملف النووي ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان"، كاشفًا أن المباحثات ستستمر يومين.

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محمد باقر قاليباف ايران الوعد الصادق 4
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