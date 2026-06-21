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رياضة

أونداف ينقذ ألمانيا بثنائية قاتلة في شباك ساحل العاج ويقودها لدور الـ 32
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رياضة

أونداف ينقذ ألمانيا بثنائية قاتلة في شباك ساحل العاج ويقودها لدور الـ 32

2026-06-21 03:05
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قلبت ألمانيا تأخرها أمام ساحل العاج إلى فوز درامي بنتيجة 2-1، بفضل ثنائية دينيز أونداف في الدقائق الأخيرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026، لتضمن الماكينات التأهل رسميًا إلى دور الـ32، في مباراة شهدت انهيارًا قاسيًا للفيلة بعد أداء شجاع.

وجاء الفوز الألماني بعد تبديلات حاسمة أجراها المدرب جوليان ناجلسمان في الدقيقة 60 غيّرت مجرى اللقاء، وحوّلت تقدم ساحل العاج بهدف فرانك كيسي في الدقيقة 22 إلى خسارة مؤلمة في اللحظات الأخيرة، مجهضةً خطة المدرب الإيفواري إيميرسي فاي الطموحة.

وشهدت الدقائق الأولى سيطرة إيفوارية واضحة عبر تحركات يان ديوماندي، في حين أنقذ الحارس يحيى فوفانا مرماه من كاي هافيرتز في الدقيقة 9، كما أُلغي هدف للمدافع الألماني بافلوفيتش بداعي وجود خطأ. وترجمت ساحل العاج أفضليتها بهدف التقدم في الدقيقة 22، بعد انطلاقة من ديوماندي مررها لأماد ديالو، لترتد الكرة إلى فرانك كيسي الذي سددها بنجاح في الشباك.

وكثفت ألمانيا ضغطها قبل نهاية الشوط الأول عبر جمال موسيالا وفلوريان فيرتز، وأُلغي هدف ثانٍ لهافرتز بداعي التسلل في الدقيقة 39. ومع بداية الشوط الثاني واصلت ساحل العاج السيطرة، مما دفع ناجلسمان لإجراء ثلاثة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 60 بنزول جيمي ليويلينج، ونديم أميري، ودينيز أونداف.

وآتت التبديلات أكلها سريعًا في الدقيقة 68، حين انطلق ليويلينج وأرسل عرضية أرضية وصلت إلى أونداف الذي سجل هدف التعادل بسهولة. وفي الدقائق الأخيرة المجنونة، تبادل الفريقان الفرص؛ حيث تصدى فوفانا لفرصتي ناثانيال براون في الدقيقة 89 وأميري في الدقيقة 91، بينما أهدر سيمون أدينجرا فرصة محققة لساحل العاج بعد تمريرة من بيبي. وفي الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع، حسم دينيز أونداف المباراة بتسجيله الهدف الثاني له ولبلاده.

وبهذه النتيجة، عززت ألمانيا صدارتها للمجموعة برصيد 6 نقاط لتتأهل رسميًا إلى دور الـ32، بينما تجمد رصيد ساحل العاج عند 3 نقاط، لتصبح بحاجة إلى الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لحسم تأهلها.

الكلمات المفتاحية
المانيا الرياضة كأس العالم 2026
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