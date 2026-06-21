حذّر المحلل العسكري "الإسرائيلي" في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشع، من تداعيات الواقع الجديد الذي تواجهه "إسرائيل"، مؤكدًا أنّ هذا الواقع يتطلب إعادة النظر في هيكل القوات المسلحة "الإسرائيلية". وأشار إلى أنّ "إسرائيل" ستكون مطالبة باستثمار موارد كبيرة في تعزيز قدراتها العسكرية، وتطوير قدرات إنتاجية مستقلة، وتقليل اعتمادها على أنظمة الأسلحة الأميركية، موضحًا أن ذلك لا يعني التخلي عن التحالف الاستراتيجي مع واشنطن، بل بناء قدرة مستقلة أوسع تتيح لها حرية التصرف حتى في حالات الخلافات السياسية، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، أكد يهوشع أنّ مطالبة الجيش "الإسرائيلي" بالقتال لفترات طويلة في ظل قيود كبيرة، ومن دون القدرة على تحقيق أقصى استفادة من "مزاياه" العملياتية، يؤدي تدريجيًا إلى تآكل الردع والشعور بالأمان لدى المقاتلين في الميدان. وأضاف أن استمرار القتال "بأيدٍ مكبلة" قد يتحول من حل موقّت إلى وصفة لكارثة.

كما اعتبر أنّ لبنان ليس سوى البداية، محذرًا من أنّه إذا استمر هذا المنوال، فسترتفع المطالب بوقف إطلاق النار في غزّة، ثم ستُفرض قيود على الأنشطة في الضفة الغربية. ورأى أن التنازل عن حرية العمل في الشرق الأوسط بات يشكل سابقة راسخة، معتبرًا أنّ ذلك يمثل النصر الاستراتيجي الذي تسعى إليه إيران.

وأشار يهوشع أيضًا إلى أنّه لا يمكن تجاهل المشاعر الصعبة التي تنتاب مقاتلي الجيش "الإسرائيلي" العاملين في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، لافتًا إلى أّن هذه المشاعر تتكرر باستمرار في أحاديثهم، إذ يشعرون وكأنهم "أهداف سهلة".

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