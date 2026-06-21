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فلسطين

خرق متواصل لوقف النار في غزة: 10 شهداء في غارات
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فلسطين

خرق متواصل لوقف النار في غزة: 10 شهداء في غارات "إسرائيلية" خلال 24 ساعة

2026-06-21 10:36
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في اليوم الـ255 من اتفاق وقف الحرب، واصل جيش العدو "الإسرائيلي" خرق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات "إسرائيلية" على قطاع غزة خلال 24 ساعة.

في وسط القطاع، استشهد 3 فلسطينيين، بينهم مصور صحفي، في قصف من مسيّرة "إسرائيلية" استهدف منزلًا لعائلة أبو حسنة في مخيم البريج.

كما استشهد شخص وأصيب سبعة آخرون في قصف "إسرائيلي" على غرب مدينة خان يونس.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد مواطن بنيران زوارق حربية "إسرائيلية" قبالة شاطئ مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهدت مواطنة فلسطينية بنيران الجيش "الإسرائيلي" في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما استشهد مواطن وأصيبت امرأة في قصف "إسرائيلي" استهدف محيط منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وكان ثلاثة مواطنين من عائلة الصفدي قد استشهدوا في غارة "إسرائيلية" على شقة سكنية في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأطلقت الدبابات "الإسرائيلية" النار شرق خان يونس وعلى طول الخط الأصفر.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1012 شهيدًا، إضافة إلى 3208 مصابين، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 784 شهيدًا من تحت الأنقاض، وفق وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ 73023 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 173316.
 

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني قطاع غزة
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