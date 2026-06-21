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عين على العدو

كاتب صهيوني: إخفاق متواصل في مواجهة حزب الله 
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عين على العدو

كاتب صهيوني: إخفاق متواصل في مواجهة حزب الله 

2026-06-21 10:36
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رأى الكاتب "الإسرائيلي" في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيفر بلوتسكر، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان محقًا عندما قال إنّ "إسرائيل" لا تعرف كيف تتعامل مع حزب الله، مشيرًا إلى أن المواجهة مع الحزب استمرت على مدى 44 عامًا من دون أن تتمكن "إسرائيل" من هزيمته. وأضاف أن الحزب صمد أمام حرب تلو الأخرى، وعملية تلو الأخرى، وعمليات التصفية المتعاقبة، وبقي متمسكًا بمواقفه من دون أن يرفع الراية البيضاء.

وأوضح بلوتسكر أنه في نهاية كل جولة قتال، تتكرر التقديرات "الإسرائيلية" التي تؤكد أن حزب الله تلقى ضربة قاضية ونهائية وحاسمة لن يتمكن من النهوض بعدها أو التعافي منها، إلا أن الوقائع، تُظهر عكس ذلك، إذ يتعافى الحزب ويستعيد قدراته ويقف مجددًا على قدميه. 

وأضاف أنه يتعثر لكنه لا ينهار، لافتًا إلى أنّ "إسرائيل" قصفت ودمرت وسوّت الضاحية، التي تضم مقرات حزب الله في بيروت، مرات لا تُحصى خلال حرب لبنان الثانية، وحرب لبنان الثالثة التي لا تزال مستمرة، والعمليات التي تلتها، متسائلًا عما إذا كانت تلك الغارات قد سحقت حزب الله، قبل أن يجيب بالنفي. ورأى أنّ ذلك يؤكد فشل استراتيجية القتال "الإسرائيلية" ضد الحزب، والتي تقوم على سلسلة متواصلة من الأعمال الانتقامية، معتبرًا أنها لم تنجح ولن تنجح.

وتساءل بلوتسكر كيف يمكن للطريقة التي تُدير بها "إسرائيل"، كـ"دولة"، حربها المستمرة منذ 16 ألف يوم ضد حزب الله، الذي كانت ميزانيته السنوية تُشكّل نحو 3% من ميزانية الدفاع "الإسرائيلية" قبل حرب "السيوف الحديدية"، و1% فقط خلال العامين والنصف الماضيين، أن تقود في كل مرة إلى المأزق ذاته، وإلى المزيد من القتلى والجرحى. وخلص إلى أنه لا مفر من الاستنتاج بأن الافتراضات الأساسية التي تقوم على أن القوة العسكرية واحتلال المناطق الأمنية كفيلان بحل جميع المشكلات والقضاء على كل عدو هي افتراضات غير واقعية، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتفعيل العقل السياسي.

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله الكيان الصهيوني العصف المأكول
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