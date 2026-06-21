انطلقت في مقام السيدة خولة بنت الإمام الحسين (ع) بمدينة بعلبك مراسم إحياء الليلة الخامسة من شهر محرم الحرام لعام 1448 هـ.

وشهدت المناسبة حضورًا حاشدًا ضمّ فعاليات دينية وسياسية واجتماعية، إلى جانب حشود غفيرة من المؤمنين والمعزين من المدينة وقرى الجوار.

وتخللت الإحياء كلمة لرئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن، وجّه فيها انتقادات لاذعة لأداء السلطة السياسية اللبنانية، وتساءل عن المصلحة الوطنية في إدراج لبنان ضمن موقف مشترك مع الولايات المتحدة و"إسرائيل" لإدانة إيران، محذرًا من التداعيات السياسية لهذا التموضع الذي يضعه في خانة "الحلف" المناهض للجمهورية الإسلامية.

ودعا الحاج حسن السلطة إلى استغلال الفرصة لتصحيح "الأخطاء والخطايا" بحق المقاومة وبيئتها والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرًا إلى أن هذا التصحيح يصب في مصلحة استقرار لبنان ووحدته الوطنية، وليس لتحقيق مكاسب فئوية.

واتهم المسؤولين بالتملق للأميركيين على مدى 15 شهرًا والاستجابة لضغوطاتهم، في وقت كان فيه الجنوب يقدم الشهداء والجرحى ويشهد دمارًا للبيوت.

وأكد في ختام كلمته أن الرهان سيبقى على الوحدة الوطنية وعلى الدعم الإيراني في مواجهة من يعطلون مصالح البلاد لوقف إطلاق النار.

واختتمت المراسم بمجلس عزاء حسيني تلاه الشيخ طلال المسمار، تلاه باقة من الندبيات واللطميات العاشورائية أحياها الرادود يوسف خزعل وحسين رعد.

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