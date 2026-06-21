بدأ في سويسرا اللقاء الدبلوماسي التمهيدي ضمن مسار المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأميركية، شملت اجتماعات بصيغ ثنائية وثلاثية في منتجع "بورغنستوك"، وذلك في إطار التحضير لانطلاق الجلسة الرسمية الأولى للمفاوضات بين الجانبين.

وستُعقد الجلسة الرسمية الأولى اليوم الأحد في منتجع "بورغنستوك" عند الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت القدس المحتلة، وسط اهتمام بالملفات التي ستُطرح على جدول الأعمال في المرحلة الأولى من المحادثات.

والملف الأول المدرج للنقاش فور انتهاء الجلسة الافتتاحية يتعلق بتطبيق البند الأول من التفاهمات، والمتصل بوقف الحرب، ولا سيما في لبنان، ما يعكس أولوية هذا الملف في المباحثات المرتقبة.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن بدء التفاوض وفق مذكرة التفاهم يبقى رهن تنفيذ خمسة بنود، أحدها يتعلق بإنهاء الحرب في جميع الجبهات، مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني يواصل انتهاك التزاماته، وهو ما يشكل المحور الرئيسي لمحادثات اليوم.

بالموازاة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الولايات المتحدة لم تنفذ البند الأول من التفاهم، الذي ينص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات، بما فيها لبنان، موضحًا أن ملف لبنان سيكون محور النقاش الرئيسي خلال محادثات اليوم.

وأضاف بقائي أن الاجتماع سيُعقد ليوم واحد، مشددًا على أن تنفيذ أي وثيقة أهم من مجرد التوقيع عليها، وأن العملية الدبلوماسية الهادفة إلى الوصول لنتيجة تقوم على الحوار، فيما يتمثل الجانب الأهم من هذا الحوار في متابعة التنفيذ.

وأشار إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يُظهر جدية إيران في المطالبة بالتزامات الطرف الآخر ومتابعتها، مؤكدًا أن طهران لم تكن تنوي توقيع وثيقة وتتوقع أن ينفذها الطرف الآخر تلقائيًا. كما شدد على أن إيران لن تنسى التجارب السابقة، ولذلك يتركز الاجتماع على متابعة تنفيذ الاتفاق.

وأكدت وزارة الخارجية السويسرية وصول الوفدين الأميركي والإيراني، إضافة إلى الوسيطين الباكستاني والقطري، إلى منتجع "بورغنستوك". ومن جانبه، اعتبر وزير الداخلية الباكستانية محسن نقوي أن الملفات وُضعت في مسار صحيح، معربًا عن أمله في أن تكون الجلسات المرتقبة في سويسرا مفيدة ومثمرة.

بالتوازي مع ذلك، التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي نظيره السويسري إيغناسيو كاسيس بعيد وصول الوفد الإيراني المفاوض "ميناب 168" برئاسة رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف إلى سويسرا، بالتزامن مع وصول نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لبدء المحادثات.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت مغادرة رئيس الحكومة شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير إلى سويسرا للمشاركة في هذه المباحثات، مؤكدة مواصلة دعم وتعزيز التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إيران والولايات المتحدة. كما أوضحت أن رئيس الوزراء سيعقد لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة من إيران وقطر وسويسرا والولايات المتحدة بهدف تذليل العقبات ودفع تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد.

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