العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عاشوراء 2026
المقال التالي علماء البحرين: اشتراط الترخيص لممارسة الشعائر الحسينية محاربة للقضية الحسينية

إيران

بزشكيان: نتنياهو يُعارض المفاوضات لأنه لا يريد استقرار المنطقة
🎧 إستمع للمقال
إيران

بزشكيان: نتنياهو يُعارض المفاوضات لأنه لا يريد استقرار المنطقة

2026-06-21 14:02
51

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان أنّ رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يعد أول المعارضين للمفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن بهدف إنهاء الحرب في المنطقة، معتبرًا أنه لا يريد لهذه المنطقة أن تنعم بالاستقرار.

وخلال ترؤسه، اليوم الأحد (21 حزيران/يونيو 2026)، ملتقى وطنيًا بعنوان "السياسات المالية والمصرفية" بحضور وزير الاقتصاد والشؤون المالية، قال بزشكيان إنّ ما يقوم به رئيس وزراء الكيان الصهيوني من جرائم في لبنان وغزة يأتي في إطار مساعيه للإبقاء على حالة الفوضى في المنطقة، ومنع إيران من الحصول على أصولها المالية وحلّ مشكلاتها وتعزيز قدراتها.

وفي ما يتعلق بنتائج المفاوضات، أعرب الرئيس الإيراني عن تطلعه إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، بما في ذلك ستة مليارات دولار محتجزة في قطر.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار بزشكيان إلى فتوى قائد الثورة الإسلامية الشهيد آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض)، الصادرة قبل سنوات عديدة، والتي تحرم امتلاك الأسلحة النووية، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تنوي إنتاج هذا النوع من السلاح إطلاقًا، وأنها سبق أن أكدت هذا الموقف مرارًا، وليس أمرًا جديدًا.

الكلمات المفتاحية
بنيامين نتنياهو ايران
إقرأ المزيد
المزيد
اجتماع داخلي للفريق التفاوضي الإيراني في سويسرا
اجتماع داخلي للفريق التفاوضي الإيراني في سويسرا
إيران منذ 38 دقيقة
بزشكيان: نتنياهو يُعارض المفاوضات لأنه لا يريد استقرار المنطقة
بزشكيان: نتنياهو يُعارض المفاوضات لأنه لا يريد استقرار المنطقة
إيران منذ ساعة
رسالة قائد الثورة وتطورات لبنان وترتيبات ما بعد الحرب محط اهتمام الصحف الإيرانية
رسالة قائد الثورة وتطورات لبنان وترتيبات ما بعد الحرب محط اهتمام الصحف الإيرانية
إيران منذ 6 ساعات
قاليباف من سويسرا: دماء الشهداء وأطفال ميناب رقباء على أدائنا بالتفاوض
قاليباف من سويسرا: دماء الشهداء وأطفال ميناب رقباء على أدائنا بالتفاوض
إيران منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
اجتماع داخلي للفريق التفاوضي الإيراني في سويسرا
اجتماع داخلي للفريق التفاوضي الإيراني في سويسرا
إيران منذ 38 دقيقة
بزشكيان: نتنياهو يُعارض المفاوضات لأنه لا يريد استقرار المنطقة
بزشكيان: نتنياهو يُعارض المفاوضات لأنه لا يريد استقرار المنطقة
إيران منذ ساعة
كاتب صهيوني: رهان نتنياهو على ترامب ينقلب إلى مأزق استراتيجي لـ
كاتب صهيوني: رهان نتنياهو على ترامب ينقلب إلى مأزق استراتيجي لـ"إسرائيل"
عين على العدو منذ ساعة
قاليباف من سويسرا: دماء الشهداء وأطفال ميناب رقباء على أدائنا بالتفاوض
قاليباف من سويسرا: دماء الشهداء وأطفال ميناب رقباء على أدائنا بالتفاوض
إيران منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة