أكد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان أنّ رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يعد أول المعارضين للمفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن بهدف إنهاء الحرب في المنطقة، معتبرًا أنه لا يريد لهذه المنطقة أن تنعم بالاستقرار.

وخلال ترؤسه، اليوم الأحد (21 حزيران/يونيو 2026)، ملتقى وطنيًا بعنوان "السياسات المالية والمصرفية" بحضور وزير الاقتصاد والشؤون المالية، قال بزشكيان إنّ ما يقوم به رئيس وزراء الكيان الصهيوني من جرائم في لبنان وغزة يأتي في إطار مساعيه للإبقاء على حالة الفوضى في المنطقة، ومنع إيران من الحصول على أصولها المالية وحلّ مشكلاتها وتعزيز قدراتها.

وفي ما يتعلق بنتائج المفاوضات، أعرب الرئيس الإيراني عن تطلعه إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، بما في ذلك ستة مليارات دولار محتجزة في قطر.

وفي جانب آخر من تصريحاته، أشار بزشكيان إلى فتوى قائد الثورة الإسلامية الشهيد آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي (رض)، الصادرة قبل سنوات عديدة، والتي تحرم امتلاك الأسلحة النووية، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تنوي إنتاج هذا النوع من السلاح إطلاقًا، وأنها سبق أن أكدت هذا الموقف مرارًا، وليس أمرًا جديدًا.

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