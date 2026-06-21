استعرض الفريق التفاوضي الإيراني، الذي وصل إلى مدينة زيورخ السويسرية ليلة أمس السبت (20 حزيران/يونيو 2026)، آخر مستجدات المفاوضات خلال اجتماع عمل داخلي عُقد صباح اليوم.

هذا، وأفاد مكتب العلاقات العامة بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني بأن الإجتماع استمر 90 دقيقة، جرى خلاله بحث التطورات الراهنة المتعلقة بمسار المفاوضات.

كما ناقش أعضاء الوفد الإيراني التزامات الولايات المتحدة بموجب تفاهم إسلام آباد، واستعرضوا مستجدات تنفيذ التزامات إيران، مع إجراء تنسيقٍ لازم بشأن متابعة ملف عدم التزام الجانب الأميركي ببعض بنود الاتفاق، وذلك عبر اجتماعات منفصلة عُقدت اليوم مع الوسطاء.

وتتضمن أجندة هذه الجولة من المفاوضات عددًا من اللقاءات، منها: اجتماع وزير الخارجية الإيراني مع نظيره السويسري، واجتماع رئيس وأعضاء الفريق التفاوضي الإيراني مع الوفد القطري، ولقاء ثنائي مع الوفد الباكستاني، بالإضافة إلى اجتماع رباعي يضم وفود كل من الولايات المتحدة، وقطر، وباكستان، وإيران.

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