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إيران

بقائي: اجتماع سويسرا يتركز على المطالبة بتنفيذ التزامات الطرف المقابل
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إيران

بقائي: اجتماع سويسرا يتركز على المطالبة بتنفيذ التزامات الطرف المقابل

2026-06-21 15:56
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بأن الجمهورية الإسلامية عازمة على متابعة مسار تنفيذ التزامات الطرف المقابل بدقة بالغة وجدية تامة، مشيرًا إلى أن اجتماع سويسرا يتركز على المطالبة بتنفيذ التزامات الطرف المقابل.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن بقائي الذي يرافق وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في الاجتماع المخصص بمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب المفروضة في 18 حزيران/يونيو 2026؛ كتب اليوم الأحد عبر حسابه على منصة "إكس": "الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على متابعة مسار تنفيذ التزامات الطرف المقابل بدقة بالغة وجدية تامة".

وأضاف: "اجتماع اليوم في سويسرا ينعقد لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب في 18 حزيران/يونيو 2026"، مردفًا: "وفقًا للبند (13) من هذه المذكرة، فإن البدء في مفاوضات الاتفاق النهائي مرهون بتنفيذ البنود (1) و(4) و(5) و(10) و(11)؛ مشددًا على أنه من دون تنفيذ هذه البنود، ولا سيما البند (1) المتعلق بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، لا يمكن الانتقال إلى مرحلة التفاوض بشأن الاتفاق النهائي".

وختم بقائي بالقول: "تتركز مباحثات اليوم على تنفيذ البنود المذكورة، ولا سيما البند (1)، وكذلك مراجعة التدابير التي جرى وضعها لتنفيذ البند (10) المتعلق بصادرات النفط الإيرانية، والبند (11) الخاص بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة".

الكلمات المفتاحية
اميركا الخارجية الايرانية سويسرا
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