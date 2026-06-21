شيّع حزب الله وعموم أهالي بلدة تمنين التحتا البقاعية والبلدات المجاورة، السعيد المجاهد حسين أحمد الخطيب "جبريل"، الذي ارتقى دفاعًا عن لبنان وشعبه.

واستقبل النعش الطاهر في باحة حسينية البلدة بنثر الورود بحضور أهل الشهيد ورفاقه وأبناء البلدة، بالإضافة إلى فعاليات حزبية وبلدية وإجتماعية وإعلامية وعلمائية وكشفية للمشاركة في التشييع المبارك.

بعد ذلك، رفع الشهيد على الأكف، لتكون محطته الأولى في باحة مقام العبد الصالح محمد العوسجي، حيث أُقيمت مراسم خاصة للوداع، وأدت ثلّة من المجاهدين وقادة كشافة المهدي (عج) فوج الحر العاملي قسم البيعة والوفاء ومتابعة السير على النهج.

وبعدها أقيم مجلس عزاء حسيني تلاه الشيخ علي البنيان، وأمّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة سماحة الشيخ محمد الخطيب.

ختامًا، انطلق موكب التشييع تقدمته الفرق الموسيقية والكشفية وحملة الرايات والصور بمشاركة عوائل الشهداء، ووري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من الأبرار.



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