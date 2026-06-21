العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عاشوراء 2026
المقال التالي آية الله قاسم: الحُسين سيقتل طاغوتيكم

لبنان

حزب الله وأهالي بلدة تمنين التحتا البقاعية شيعوا الشهيد حسين الخطيب بموكب حاشد
لبنان

حزب الله وأهالي بلدة تمنين التحتا البقاعية شيعوا الشهيد حسين الخطيب بموكب حاشد

2026-06-21 16:09
74

شيّع حزب الله وعموم أهالي بلدة تمنين التحتا البقاعية والبلدات المجاورة، السعيد المجاهد حسين أحمد الخطيب "جبريل"، الذي ارتقى دفاعًا عن لبنان وشعبه.

واستقبل النعش الطاهر في باحة حسينية البلدة بنثر الورود بحضور أهل الشهيد ورفاقه وأبناء البلدة، بالإضافة إلى فعاليات حزبية وبلدية وإجتماعية وإعلامية وعلمائية وكشفية للمشاركة في التشييع المبارك.

بعد ذلك، رفع الشهيد على الأكف، لتكون محطته الأولى في باحة مقام العبد الصالح محمد العوسجي، حيث أُقيمت مراسم خاصة للوداع، وأدت ثلّة من المجاهدين وقادة كشافة المهدي (عج) فوج الحر العاملي قسم البيعة والوفاء ومتابعة السير على النهج.

وبعدها أقيم مجلس عزاء حسيني تلاه الشيخ علي البنيان، وأمّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة سماحة الشيخ محمد الخطيب.

ختامًا، انطلق موكب التشييع تقدمته الفرق الموسيقية والكشفية وحملة الرايات والصور بمشاركة عوائل الشهداء، ووري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه من الأبرار.
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء البقاع
إقرأ المزيد
المزيد
كلمة سماحة الشيخ نعيم قاسم في المجلس العاشورائي المركزي
كلمة سماحة الشيخ نعيم قاسم في المجلس العاشورائي المركزي
لبنان منذ 9 دقائق
بالصورة| لن ننسحب من المناطق الأمنية العازلة في لبنان - يسرائيل كاتس
بالصورة| لن ننسحب من المناطق الأمنية العازلة في لبنان - يسرائيل كاتس
لبنان منذ 12 دقيقة
حزب الله: السلطة تستجيب لما تعمل له أميركا و
حزب الله: السلطة تستجيب لما تعمل له أميركا و"إسرائيل" في زيادة المخاطر على لبنان
لبنان منذ 23 دقيقة
عاصمة الجنوب تشيع الشهيد أحمد خشون بمشاركة حاشدة
عاصمة الجنوب تشيع الشهيد أحمد خشون بمشاركة حاشدة
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
بالصورة| لن ننسحب من المناطق الأمنية العازلة في لبنان - يسرائيل كاتس
بالصورة| لن ننسحب من المناطق الأمنية العازلة في لبنان - يسرائيل كاتس
لبنان منذ 12 دقيقة
حزب الله: السلطة تستجيب لما تعمل له أميركا و
حزب الله: السلطة تستجيب لما تعمل له أميركا و"إسرائيل" في زيادة المخاطر على لبنان
لبنان منذ 23 دقيقة
عاصمة الجنوب تشيع الشهيد أحمد خشون بمشاركة حاشدة
عاصمة الجنوب تشيع الشهيد أحمد خشون بمشاركة حاشدة
لبنان منذ ساعة
الخنسا ردًا على تصريح فانس: حزب الله كان وسيبقى حريصًا على نموذج العيش المشترك
الخنسا ردًا على تصريح فانس: حزب الله كان وسيبقى حريصًا على نموذج العيش المشترك
لبنان منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة