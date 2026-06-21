العصف المأكول كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

عاشوراء 2026
المقال التالي محمد رضا عارف: إنجازات الحرب المفروضة الثالثة تحققت بفضل قادة جبهة العلم والتكنولوجيا

عربي ودولي

آية الله قاسم: الحُسين سيقتل طاغوتيكم
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

آية الله قاسم: الحُسين سيقتل طاغوتيكم

2026-06-21 16:10
89

أكد المرجع البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم أن استهداف كل من يرفع راية الإمام الحسين عليه السلام أو ينشر فكره وهدايته يأتي امتدادًا لهذا النهج، معتبرًا أن أصل العداء للحسين (ع) وثورته هو العداء للإسلام نفسه لما يحمله من مواجهة للاستكبار والاستعباد والاستبداد والهيمنة الظالمة.

وأشار في بيان صادر بتاريخ (6 محرم 1448هـ الموافق 21 حزيران/يونيو 2026)، إلى أن الصراع بين الطاغوتية والإسلام هو صراع دائم لا يقبل المصالحة أو المساومة، مشددًا على أن الإمام الحسين عليه السلام يجسد الإسلام في أبهى صوره، وأن محاولات استهدافه واستهداف نهجه لم تتوقف منذ استشهاده وحتى اليوم.

وأوضح الشيخ قاسم أن طاغوتية الأمس قتلت الإمام الحسين عليه السلام جسدًا بأمر يزيد بن معاوية، ورفعت رأسه على الرماح، وسَبَت أهل بيته عليهم السلام، إلا أنها لم تستطع القضاء على رسالته أو إخماد أثر ثورته. وأضاف أن الطاغوتية الحديثة، بعدما عجزت عن النيل من الإمام الحسين عليه السلام جسديًا، اتجهت إلى محاربة ذكره ومدرسته وتاريخ ثورته وكل ما يرتبط بتضحيته وقيمه.

ورأى الشيخ قاسم أن المواجهة المستمرة مع نهج الإمام الحسين عليه السلام تنطلق من التمسك بالدنيا ومكاسبها وسلطتها وشهواتها، مؤكدًا في المقابل أن الحسين سيبقى رمزًا حيًا للحق والعدل، وشعلة لا تنطفئ في مواجهة الظلم والانحراف.

وشدد على أن الوعد الإلهي ببقاء الإسلام وانتصاره وحاكميته الشاملة هو في الوقت ذاته وعد ببقاء خط الإمام الحسين عليه السلام وانتصار ثورته، مؤكدًا أن هذا الوعد لا يمكن أن ينقضه البشر.

وختم بيانه بالقول: "لن تقتلوا الحسين (ع)، لن تقتلوا الإسلام، إن الحسين عليه السلام سيقتل طاغوتيكم"، مستشهدًا بالآيات القرآنية التي تؤكد أن الله متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون.

الكلمات المفتاحية
البحرين جمعية الوفاق البحرينية المسلمون الشيعة
إقرأ المزيد
المزيد
آية الله قاسم: الحُسين سيقتل طاغوتيكم
آية الله قاسم: الحُسين سيقتل طاغوتيكم
عربي ودولي منذ ساعة
الدوحة تعلن تشكيل لجان اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران
الدوحة تعلن تشكيل لجان اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران
عربي ودولي منذ ساعتين
بلومبرغ: بيانات تضخم سيئة في الولايات المتحدة
بلومبرغ: بيانات تضخم سيئة في الولايات المتحدة
عربي ودولي منذ 3 ساعات
علماء البحرين: اشتراط الترخيص لممارسة الشعائر الحسينية محاربة للقضية الحسينية
علماء البحرين: اشتراط الترخيص لممارسة الشعائر الحسينية محاربة للقضية الحسينية
عربي ودولي منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
آية الله قاسم: الحُسين سيقتل طاغوتيكم
آية الله قاسم: الحُسين سيقتل طاغوتيكم
عربي ودولي منذ ساعة
علماء البحرين: اشتراط الترخيص لممارسة الشعائر الحسينية محاربة للقضية الحسينية
علماء البحرين: اشتراط الترخيص لممارسة الشعائر الحسينية محاربة للقضية الحسينية
عربي ودولي منذ 4 ساعات
البحرين: حضور جماهيري واسع في إحياء عاشوراء رغم قيود النظام الخليفي
البحرين: حضور جماهيري واسع في إحياء عاشوراء رغم قيود النظام الخليفي
عربي ودولي منذ 3 أيام
رئيس تيار
رئيس تيار "الوفاء الإسلامي" في البحرين يطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين في البلاد
عربي ودولي منذ 4 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة