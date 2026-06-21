أكد المرجع البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم أن استهداف كل من يرفع راية الإمام الحسين عليه السلام أو ينشر فكره وهدايته يأتي امتدادًا لهذا النهج، معتبرًا أن أصل العداء للحسين (ع) وثورته هو العداء للإسلام نفسه لما يحمله من مواجهة للاستكبار والاستعباد والاستبداد والهيمنة الظالمة.

وأشار في بيان صادر بتاريخ (6 محرم 1448هـ الموافق 21 حزيران/يونيو 2026)، إلى أن الصراع بين الطاغوتية والإسلام هو صراع دائم لا يقبل المصالحة أو المساومة، مشددًا على أن الإمام الحسين عليه السلام يجسد الإسلام في أبهى صوره، وأن محاولات استهدافه واستهداف نهجه لم تتوقف منذ استشهاده وحتى اليوم.

وأوضح الشيخ قاسم أن طاغوتية الأمس قتلت الإمام الحسين عليه السلام جسدًا بأمر يزيد بن معاوية، ورفعت رأسه على الرماح، وسَبَت أهل بيته عليهم السلام، إلا أنها لم تستطع القضاء على رسالته أو إخماد أثر ثورته. وأضاف أن الطاغوتية الحديثة، بعدما عجزت عن النيل من الإمام الحسين عليه السلام جسديًا، اتجهت إلى محاربة ذكره ومدرسته وتاريخ ثورته وكل ما يرتبط بتضحيته وقيمه.

ورأى الشيخ قاسم أن المواجهة المستمرة مع نهج الإمام الحسين عليه السلام تنطلق من التمسك بالدنيا ومكاسبها وسلطتها وشهواتها، مؤكدًا في المقابل أن الحسين سيبقى رمزًا حيًا للحق والعدل، وشعلة لا تنطفئ في مواجهة الظلم والانحراف.

وشدد على أن الوعد الإلهي ببقاء الإسلام وانتصاره وحاكميته الشاملة هو في الوقت ذاته وعد ببقاء خط الإمام الحسين عليه السلام وانتصار ثورته، مؤكدًا أن هذا الوعد لا يمكن أن ينقضه البشر.

وختم بيانه بالقول: "لن تقتلوا الحسين (ع)، لن تقتلوا الإسلام، إن الحسين عليه السلام سيقتل طاغوتيكم"، مستشهدًا بالآيات القرآنية التي تؤكد أن الله متم نوره ولو كره الكافرون والمشركون.

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