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إيران

محمد رضا عارف: إنجازات الحرب المفروضة الثالثة تحققت بفضل قادة جبهة العلم والتكنولوجيا
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إيران

محمد رضا عارف: إنجازات الحرب المفروضة الثالثة تحققت بفضل قادة جبهة العلم والتكنولوجيا

2026-06-21 16:29
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أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا عارف الدور الحاسم لجبهة التكنولوجيا في الحرب المفروضة الثالثة؛ قائلًا: "إن إنجازات الحرب المفروضة الأخيرة تحققت بفضل قادة جبهة العلم والتكنولوجيا، مضيفًا أن إيران وقفت بحزم في مواجهة الضغوط الرامية إلى وقف برنامجها للتكنولوجيا النووية، لأن تقييد هذا المجال كان من شأنه أن يؤدي إلى تعطيل سائر التقنيات المتقدمة الأخرى.

وأوضح عارف خلال اجتماع في غرفة التجارة الإيرانية أن الجبهات الخمس وهي: الميدان، والدبلوماسية، والخدمة، والشارع، والتكنولوجيا كانت ناشطة خلال الحرب؛ معتبرًا جبهة التكنولوجيا واحدة من المؤلفات الرئيسية لنجاح البلاد، مشيرًا إلى أن إيران تمكنت بالاعتماد على علمائها ونخبها، من تحقيق إنجازات مهمة في مجالات مثل التكنولوجيا النووية، وتقنيات النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الأشعة.

وأضاف نائب رئيس الجمهورية، أن إيران لن تتراجع خلال المفاوضات عن خطوطها الحمراء أو مصالحها الوطنية؛ مؤكدًا أن الاستسلام لا ينسجم مع طبيعة الإيرانيين، وأن العدو اضطر إلى التراجع بسبب ضعفه في الساحة الدبلوماسية، ومعارضته للبرنامج النووي الإيراني تنبع من قلقه إزاء التقدم التكنولوجي في إيران، وليس بسبب قضية السلاح النووي.

كما أعرب عن تقديره لمواكبة القطاع الخاص في إحتواء ظروف الحرب؛ ورأى أن جانبًا من نجاحات الحكومة تحقق بفضل هذا التعاون، مع تأكيده على ضرورة أن يضطلع القطاع الخاص بدور أكبر في مرحلة ما بعد الحرب من أجل تطوير الاقتصاد والعلم والتكنولوجيا.

كما أشار عارف إلى الظروف الجديدة التي أعقبت الحرب، مؤكدًا أهمية الإستفادة من القدرات الوطنية، بما في ذلك مضيق هرمز واستيفاء حقوق العبور.

الكلمات المفتاحية
ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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