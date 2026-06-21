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فلسطين

استشهاد أسير فلسطيني جديد في سجون الاحتلال
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فلسطين

استشهاد أسير فلسطيني جديد في سجون الاحتلال

2026-06-21 16:54
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ارتقى الأسير الشاب صابر الأميطل من النقب جنوب فلسطين المحتلة، في سجون الاحتلال، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.

ووفقًا لمصادر عائلية، فإن الشهيد صابر الأميطل لم يكن يعاني من أي أمراض أو أوضاع صحية، مشددة على أن ما جرى لا يمكن اعتباره إلا جريمة مارسها الاحتلال بحق ابنها أدت لاستشهاده.

باستشهاد الأسير صابر الأميطل يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 91 شهيدًا، فيما يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 328 شهيدًا.

ويواصل الاحتلال إخفاء مصير عشرات الأسرى من قطاع غزة ورفض الكشف عن أوضاعهم.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة اعتداءات الاحتلال الأسرى الفلسطينيون
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