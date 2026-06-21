شيعت عاصمة الجنوب صيدا ومنطقة الفيلات الشهيد السعيد أحمد علي خشنون "أبو هادي"، الذي ارتقى في معركة العصف المأكول فداءً للبنان وشعبه، بمشاركة واسعة من الأهالي، وفعاليات سياسية واجتماعية ودينية.

وانطلق موكب التشييع من أمام منزل جدّ الشهيد في الفيلات، حيث سار المشيعون خلف النعش الذي لُفّ براية المقاومة، قبل أن يتابع الموكب باتجاه جبانة المدينة.

وحُمل النعش على الأكتاف وسط هتافات وترديد الشعارات التكريمية للشهيد، بينما أكد المشاركون خلال التشييع التمسك بخيار المقاومة والوفاء لتضحيات الشهداء، مشددين على أن دماءه ستبقى حاضرة في وجدان أبناء الجنوب ولبنان.

بعدها، أمّ إمام مسجد العفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني الصلاة على جثمانه الطاهر ليُوارى الثرى في مقبرة سيروب.

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