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حزب الله: السلطة تستجيب لما تعمل له أميركا و
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لبنان

حزب الله: السلطة تستجيب لما تعمل له أميركا و"إسرائيل" في زيادة المخاطر على لبنان

2026-06-21 17:44
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بيان صادر عن حزب الله:

لقد بات واضحًا ومؤكدًا أن جولات التفاوض المباشر التي سيق إليها وفد السلطة اللبنانية إلى واشنطن، ليهز برأسه ويبصم على ما تسطره الإدارة الأميركية من إملاءات تصادر سيادة لبنان، وتنقل موقعه السياسي إلى ضفة المتصالحين مع الاحتلال الصهيوني وكيانه اللقيط.

ليس مأمولًا على الإطلاق أي خير ينجم عن هذه المفاوضات التصالحية، لأن منطلقها خاطئ ومريب وهدفها إذعان واستسلام.

إننا في حزب الله ندين مجددًا نهج التفاوض المباشر مع العدو الصهيوني وجولاته وما ينجم عنها. وندين وظيفتها التعطيلية التي تشكل عثرة في مواجهة مشروع العدو وجهود الميدان المقاوم والتضحيات الكبيرة لشعبنا العظيم، والتي يمكن للسلطة تثميرها والضغط بأوراق القوة هذه، لتحقيق انسحاب كامل وغير مشروط من أرضنا اللبنانية.

إننا نعتبر أن مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشر هو تنفيذ لأمر اليوم الذي تُصدره الإدارة الأميركية للسلطة اللبنانية، التي تُلبّي متفردة بقرارها وبمعزل، مخالفة للميثاق والدستور والقوانين، وتستجيب لما تعمل له أميركا و"إسرائيل" في زيادة المخاطر على لبنان واستقراره واستقلاله وسيادته.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الحكومة اللبنانية
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