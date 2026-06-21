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لبنان

قائد الجيش تفقَّد عددًا من الوحدات العملانية المنتشرة في الجنوب
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لبنان

قائد الجيش تفقَّد عددًا من الوحدات العملانية المنتشرة في الجنوب

2026-06-21 19:57
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تفقَّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الوحدات العملانية المنتشرة في مناطق: النبطية، النبطية الفوقا، كفررمان، شوكين، الزرارية، محيط بلدة كفرتبنيت، حيث اطّلع على الوضع العملاني ومهمات الوحدات، والتحديات التي تواجهها، في ظل استمرار الاعتداءات والخروقات "الإسرائيلية".

وشدد على أهمية الإجراءات المتخَذة من أجل سلامة المواطنين في المناطق التي تعرضت لاعتداءات "إسرائيلية".

كما أكد أهمية دور الجيش في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما في الجنوب، مشيرًا إلى أنّ المؤسسة العسكرية ستبقى محل ثقة اللبنانيين.

الكلمات المفتاحية
رودولف هيكل جنوب لبنان
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