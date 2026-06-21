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الوفد الإيراني يغادر مقر المفاوضات احتجاجًا على تهديدات ترامب
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عربي ودولي

الوفد الإيراني يغادر مقر المفاوضات احتجاجًا على تهديدات ترامب

2026-06-21 20:43
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نقلت وكالة "تسنيم" عن مصدر مقرّب من الفريق الإيراني المفاوض، أنّ الوفد الإيراني المفاوض غادر مقرّ المفاوضات في سويسرا احتجاجًا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكرت "تسنيم" أنّ الوفد الإيراني "أبلغ احتجاجه للطرف الأميركي، وهو يعكف على دراسة خيارات الردّ المناسب على تهديدات ترامب الأخيرة".

وبناءً على البند الـ2 من التفاهم، فإنّ أيّ تهديد يُعدّ نقضًا صارخًا لنصّ التفاهم. 

كذلك، نقل التلفزيون الإيراني عن عضو في الوفد الإيراني المفاوض أنّه "إذا لم يتحقّق إنهاء الحرب في لبنان، فلن تستمرّ المفاوضات"، مضيفًا: "بحثنا في مفاوضات اليوم موضوع أصولنا المجمدة وترتيبات الإفراج عنها والإعفاء المؤقت من عقوبات النفط ووصلنا لمسودة للصيغة النهائية".

يُذكر أنّ ترامب كان قد هدّد، قبيل المفاوضات، بأنّ الولايات المتحدة قد "تسيطر" على مضيق هرمز، إذا تعذّر التوصّل إلى اتفاق مع إيران، كما وجّه تهديدًا للوفد الإيراني الذي يجري مفاوضات في سويسرا.

وقال ترامب خلال مكالمة هاتفية استمرت 20 دقيقة مع شبكة "فوكس نيوز": "قد نسيطر على المضيق إذا اضطررنا لذلك. وإذا لم يبرموا اتفاقًا، فسنفرض رسوم عبور".

وخلال المكالمة، هدّد ترامب أيضًا باستئناف العدوان الأميركي داخل إيران، وكذلك باستهداف المفاوضين الإيرانيين الذين يجتمعون مع نائب الرئيس جي دي فانس في سويسرا.

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب سويسرا
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